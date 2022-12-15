Kılıçdaroğlu ayağının tozuyla İmamoğlu’na adaylık mesajı verdi: 16 milyona hizmet et

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Başkan, hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak. Ve 16 milyon insana, gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor."