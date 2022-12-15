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Kılıçdaroğlu ayağının tozuyla İmamoğlu'na adaylık mesajı verdi: 16 milyona hizmet et

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Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Kılıçdaroğlu ayağının tozuyla İmamoğlu’na adaylık mesajı verdi: 16 milyona hizmet et

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gereçkesiyle 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Henüz nihai olmayan ve temyize gidecek karar sonrası Almanya'daki icazet seferini yarıda bırakan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a geldi. Saraçhane'de CHP'lilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyona hizmet et" diyerek, ayağının tozuyla 'adaylık' mesajı verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça veto eden ve 2023 için Ekrem İmamoğlu'nun adını zikreden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saraçhane'de düzenlenen mitingde ilk giden isim oldu.

AKŞENER KOŞTU, KILIÇDAROĞLU HEDEF OLDU

Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, yaşananlar sonrası CHP lideri kendi mahallesinde eleştirilerin hedefi haline geldi.

Davanın tarihi aylar öncesinden belli olmasına rağmen üçüncü icazet seferini Almanya'ya gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında özel jey ile İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile telefonda 2 kez görüştüğünü söyleyip, "Sonuna kadar adaleti savunacağız" dedi.

CHP liderinin açıklamaları yeterli bulunmadı ve 'adaylık' konusunda sert tepkilere maruz kaldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA ADAYLIK MESAJI

Aradan geçen birkaç saatin ardından İstanbul'a dönen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bir araya geldi. Kameralar karşısında yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyona hizmet et" diyerek, ayağının tozuyla 'adaylık' mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Başkan, hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak. Ve 16 milyon insana, gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor."

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