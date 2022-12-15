Kılıçdaroğlu ayağının tozuyla İmamoğlu'na adaylık mesajı verdi: 16 milyona hizmet et
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gereçkesiyle 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Henüz nihai olmayan ve temyize gidecek karar sonrası Almanya'daki icazet seferini yarıda bırakan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a geldi. Saraçhane'de CHP'lilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyona hizmet et" diyerek, ayağının tozuyla 'adaylık' mesajı verdi.
Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verildi. Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu cephesi 'mağduriyet' algısı oluşturarak 2023 emelleri doğrultusunda adaylığının zeminini hazırlamak için kolları sıvadı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça veto eden ve 2023 için Ekrem İmamoğlu'nun adını zikreden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saraçhane'de düzenlenen mitingde ilk giden isim oldu.
AKŞENER KOŞTU, KILIÇDAROĞLU HEDEF OLDU
Akşener, İmamoğlu'na sarılarak 'destek' mesajı verdi, yaşananlar sonrası CHP lideri kendi mahallesinde eleştirilerin hedefi haline geldi.
Davanın tarihi aylar öncesinden belli olmasına rağmen üçüncü icazet seferini Almanya'ya gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında özel jey ile İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile telefonda 2 kez görüştüğünü söyleyip, "Sonuna kadar adaleti savunacağız" dedi.
CHP liderinin açıklamaları yeterli bulunmadı ve 'adaylık' konusunda sert tepkilere maruz kaldı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA ADAYLIK MESAJI
Aradan geçen birkaç saatin ardından İstanbul'a dönen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bir araya geldi. Kameralar karşısında yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na "Sayın Başkan moralini bozma, gülümsemeni sürdür, 16 milyona hizmet et" diyerek, ayağının tozuyla 'adaylık' mesajı verdi.
Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:
"Sayın Başkan, hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak. Ve 16 milyon insana, gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?
- Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
- Dünya Kupası 3.lük maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Fas 3.lük maçı hangi gün oynanacak?
- Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?
- Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Bilek kimdir, nereli? Kısmetse Olur Bilek Orundaş'ın Instagram hesabı ne?
- EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS tercih takvimi açıklandı mı?
- Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?
- 2023 Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu! Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri!
- Yakında parayı sağlam vuracak 4 BURÇ! 2023 yılında cepleri bayram edecek! Koç, Boğa, Aslan, Başak...
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! Aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak?
- Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler?
- Ehliyet yenileme son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme ne zaman bitecek?