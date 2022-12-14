ABD ve Almanya’dan tepki çeken ’İmamoğlu’ açıklaması





Söz konusu açıklamada, "Karardan rahatsızlık ve hayalkırıklığı duyduk. Verilen ceza haksızdır, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Türkiye'de medyaya, siyasete ve iş dünyasına yöneltilen suçlamalar ve uzun tutukluluklar endişe vericidir" ifadelerine yer verildi.



Almanya Dışişleri Bakanlığı da "Ekrem İmamoğlu hakkında bugün verilen karar demokrasi adına büyük bir gerilemedir. Bu, siyasi tartışmalar ile yaşıyor. İfade özgürlüğü, özellikle seçim kampanyalarında adil rekabet için en önemli kılavuzdur" açıklamasını büyük tepki çekti.