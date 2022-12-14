Ekrem İmamoğlu için masadaki 3 hukuki ihtimal! Yargı süreci ne kadar sürecek? Dikkat çeken detay...

ÜST SEVİYEDEN BİR CEZA VERİLMEDİ

Mahkeme ceza verme konusunda alt sınırdan uzaklaştı ama üst seviyeden de bir ceza vermedi. Ama hangi şart altında olursa olsun 5 yıla kadar olan hapis cezaları için temyiz yolu açıldı.