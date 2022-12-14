Ekrem İmamoğlu için masadaki 3 hukuki ihtimal! Yargı süreci ne kadar sürecek? Dikkat çeken detay...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Konuya ilişkin A Haber ekranlarına açıklamalarda bulunan Hukukçu Mehmet Sarı, sürece yönelik 3 ihtimali açıklarken, sürecin ne kadar süreceğini yorumladı. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
İMAMOĞLU'NA 2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS KARARI
Kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanığın "hakaret" suçunu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyeleri)" işlediğini belirterek, bu nedenle İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.
Mahkeme, verilen cezada indirim uygulamasına yer olmadığına hükmetti.
SÜREÇ NE KADAR SÜRECEK?
Hukukçu Dr. Mehmet Sarı İmamoğlu'na yönelik verilen verilen hapis cezasına ilişkin sürecin ne kadar süreceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
ÜST SEVİYEDEN BİR CEZA VERİLMEDİ
Mahkeme ceza verme konusunda alt sınırdan uzaklaştı ama üst seviyeden de bir ceza vermedi. Ama hangi şart altında olursa olsun 5 yıla kadar olan hapis cezaları için temyiz yolu açıldı.
İSTİNAF SÜRESİ 1,5 YILI BULABİLİR
Adalet Bakanlığı'nın tebliğine göre yerel mahkemenin kararının yazılması 1 ay sürebilir. Tebliğ aşamaları ve istinaf mahkemelerini de düşünürsek 3 aylık bir süreç olabilir. Bu iş de uzayabilir. 1.5-2 yıl istinaf süresi olabilir.
İŞTE MASADAKİ 3 İHTİMAL
İstinaf mahkemesinde kararı bozabilir. Tekrardan iade edebilir. Düzelterek de onayabilir. İstinaf yolunu tamamen reddedip temyiz yolunu açabilir. Yargıtay'daki hakaret davalarında süre 2,5 yılı bulabilir. İstinaf süreci de 1,5 yıl sürebilir.
ŞU AN 4,5 MİLYONA YAKIN DAVA BULUNUYOR
Şu an 2019-2021 dosyaları açılıyor. 4,5 milyona yakın ceza davası bulunuyor. Şu an bu yılların davaları inceleniyor.
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