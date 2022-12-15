15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ABD İstanbul Başkonsolosunun eşi feci şekilde kaza yaptı! 240 promil alkollü çıktı

ABD İstanbul Başkonsolosunun eşi feci şekilde kaza yaptı! 240 promil alkollü çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
ABONE OL
ABD İstanbul Başkonsolosunun eşi feci şekilde kaza yaptı! 240 promil alkollü çıktı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli'de kaza yaptı.  Bir otomobile resmî araçla arkadan çarpan Elkhamri'nin 240 promil alkollü çıktığı belirtildi.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eade'nin eşi Mounir Elkhamri resmî plakalı otomobille, önünde ilerleyen 34 EYC 840 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırırken polis ise resmî plakalı aracı kullanan Mounir Elkhamri'ye alkolmetre üfletti.

240 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmî aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı. Yaralı sürücünün hastanede tedavisi devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA