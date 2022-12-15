ABD İstanbul Başkonsolosunun eşi feci şekilde kaza yaptı! 240 promil alkollü çıktı

Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırırken polis ise resmî plakalı aracı kullanan Mounir Elkhamri'ye alkolmetre üfletti.