ABD İstanbul Başkonsolosunun eşi feci şekilde kaza yaptı! 240 promil alkollü çıktı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli'de kaza yaptı. Bir otomobile resmî araçla arkadan çarpan Elkhamri'nin 240 promil alkollü çıktığı belirtildi.
Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırırken polis ise resmî plakalı aracı kullanan Mounir Elkhamri'ye alkolmetre üfletti.
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