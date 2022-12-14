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HDP'li Ömer Öcalan İmamoğlu'na verilen ceza için 'Kılıçdaroğlu'na operasyon' dedi

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Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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HDP’li Ömer Öcalan İmamoğlu’na verilen ceza için ’Kılıçdaroğlu’na operasyon’ dedi

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama süreci tamamlanmayan gelişme için muhalefet temsilcileri algı operasyonlarına girişti. Karardan AK Parti hükümetini sorumlu tutan muhalefet, 'İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin engellendiği' iddialarıyla yargıyı hedef aldı. CHP'nin ittifak ortağı HDP'den ise dikkat çeken bir yorum geldi. Terör örgütü PKK'nın kanalında konuşan HDP vekili Ömer Öcalan, yaşananların Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir 'operasyon' olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun etnik kimliği nedeniyle CHP içerisinde istenmediğini söyleyen Öcalan, "Kılıçdaroğlu’nun Alevi ve Kürt kimliği CHP içindekileri rahatsız ediyor. 6'lı masa bu işi becermezse birileri bu işi yapar. Verilen ceza İmamoğlu'nu daha fazla öne çıkardı. Bu mahkeme sonucunda İmamoğlu kazandı." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.

İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Şu an için nihayete ermeyen karar, İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

MUHALEFET ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİ

Karardan AK Parti hükümetini sorumlu tutan muhalefet, 'İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin engellendiği' iddialarıyla yargıyı hedef aldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise A Haber canlı yayınında, İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." ifadesini kullandı.

HDP'Lİ ÖCALAN: "KILIÇDAROĞLU'NA OPERASYON VAR"

CHP'nin ittifak ortağı HDP'den ise dikkat çeken bir yorum geldi. Terör örgütü PKK'nın kanalında konuşan HDP vekili Ömer Öcalan, yaşananların Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir 'operasyon' olduğunu öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun etnik kimliği nedeniyle CHP içerisinde istenmediğini söyleyen Öcalan, "Kılıçdaroğlu'nun Alevi ve Kürt kimliği CHP içindekileri rahatsız ediyor. 6'lı masa bu işi becermezse birileri bu işi yapar. Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza İmamoğlu'nu daha fazla öne çıkardı. Bu mahkeme sonucunda İmamoğlu kazandı." diye konuştu.

HDP’li Öcalan: Kılıçdaroğlu’na operasyon var HDP'Lİ ÖCALAN: KILIÇDAROĞLU'NA OPERASYON VAR

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