Kılıçdaroğlu riyakarlığı: Dün tefeci dediklerine bugün el açtı! "Ülkemize para yağacak" dedi tepkilerin ardı arkası kesilmedi: Neler vadettin?
ABD ve İngiltere'ye icazet seferlerinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düne kadar 'tefeci' dediği finansal çevrelerle bir araya gelmişti. Londra'daki açıklamasında, "Parayı buldum gençler" diyen Kılıçdaroğlu, bu akşam saatlerinde yayınladığı videoda da en az 325 milyar dolarlık hayali kaynaklardan bahsederek, "Türkiye'ye para akacak" ifadelerini kullandı. CHP liderinin paylaşımı tartışmaları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yıllarda iktidarı "Londra'da bir avuç tefeci" ile görüşmekle suçlayan Kılıçdaroğlu'nun, bugün olası iktidarında, gelecek paraya karşın Türkiye'den neleri feragat edeceği tartışma konusu oldu. Vatandaşlar, "Sermayeye neler vadettin? Ne için Türkiye’ye para akacak?" şeklinde sorular yöneltirken akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan, "İngiltere’de bu kadar enayi var mı; sana bu paraları verecek" sözleri geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gidip 8 saatlik kayıp zaman skandalı ile geri dönmüştü. Kendisine yöneltilen eleştirileri duymazdan gelen CHP lideri, icazet seferinin ikinci ayağı olarak İngiltere'ye gitmişti.
Londra'da çeşitli temaslara bulunan Kılıçdaroğlu, kendisinden beklendiği üzere dikkat çeken bir klavye operasyonuna soyunmuştu.
Ziyareti öncesinde Türk emniyet personeline 'uyuşturucu' iftirası atan ve Türkiye'nin cari açığını 'kirli' paralarla kapattığını öne süren Kılıçdaroğlu, Londra'da olma sebebini "Temiz paranın girdiği sokaktan, kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim" ifadelerini kullanarak açıklamıştı.
"BEN BU PARAYI BULACAĞIM"
Burada bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları ile görüşeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, bu oluşumların 5 trilyon dolar parayı yönettiğini söyleyip, "Halkımdan ricam, sabırla Kasım sonunu bekleyin" demişti.
Kılıçdaroğlu, kasım ayını işaret ettiği söylemini revize ederek 3 Aralık tarihini işaret etti. Geride kalan gün büyük fiyaskolara sahne olan "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" düzenleyen CHP lideri, "Türkiye'ye para akacak" vaadinde bulundu.
Bu akşam saatlerinde yayınladığı videoda da en az 325 milyar dolarlık hayali kaynaklardan bahseden Kılıçdaroğlu, "5 trilyon 461 milyar dolar yöneten yatırım bankaları ve 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar yaptım. İlk 3 yılımızda en az 100 Milyar $ doğrudan yatırım, emeklilik fonlarından 75 milyar $, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar $ yatırım alacağız. Ülkemize para akacak." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN RİYAKAR SİYASETİ: DÜN 'TEFECİ' BUGÜN 'YATIRIMCI'
Ancak arşivlerde yer alan bir video CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Şubat 2022'de Londra'daki görüşmeleri için, "Nebati bir avuç tefeciye gitti, para dilenmeye. Niye Londra'ya gitti? Parayı nereden bulacağız diye. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir itibarı vardı. Bu devlet Milli Kurtuluş savaşı verilerek kuruldu. Biz mücadelemizi beraber verdik. Neden Türkiye'yi bu hale düşürdüler? Yönetiyorsan neden Türkiye'yi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin? Milyon dolarlarca faiz ödedik. 189 milyon dolar faiz ödedik. 'Faize karşıyım' diyor bu faizleri ben mi ödedim?" diyen Kılıçdaroğlu, 30 Aralık 2017 günü de "Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyonu, 21. yüzyılda hala Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirilmişse, bunu sorgulamayacak mıyız? Hangi görüşten, kimlikten, inançtan olursa olsun, 'bayrak bizim bayrağımız, vatan bizim vatanımız' diyorsak oturup bunu sorgulamak zorundayız. Nasıl oldu da Türkiye 18 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilir hale geldi" sözlerini sarfetmişti.
Kamuoyunun hafızasında oldukça taze bir yer edinen sözler sonrası, Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamalar büyük tartışma yarattı.
VATANDAŞLARDAN TEPKİLER GECİKMEDİ
Birkaç ay evveline kadar "Londra'daki bir avuç tefeciden bu ülkeyi kurtaracağım" sözleriyle hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu, Londra gezisi sonrası tefeci dediklerini "yatırımcı" diye pazarlayarak gerçekçi olmayan rakamlar telaffuz etti.
Kılıçdaroğlu'na taraflı tarafsız birçok vatandaş tepki gösterdi.
Gelen tepkilerden bazıları şöyle;
"Sermayeye neler vadettin? Ne için Türkiye'ye para akacak?"
"Neyin karşılığında akacak sıcak para? Bu yatırım bankaları faizi nerede yüksek bulursa oraya gider, riskinin büyüklüğü kadar da yüksek faiz ister. Yüksek faizle global tefecilere hazine bonusu satacağınızı mı vaad ediyorsunuz?"
"Neye akacak? Ne vaad edildi? Hangi çok akıllı yatırımcı 6+1 Masa tarafından yönetilecek KUKLA bir cumhurbaşkanının olduğu ve her an dağılacak bir hükümeti olan ülkeye yatırım yapar? Ancak faizleri eskiden olduğu gibi gecelik yüzde 7.500 yapıp soyduracaksanız ülkeyi o başka tabi."
"Bedava peynir fare kapanında var karşılığında ne vereceksin onu söyle"
"Akıtacaklarını sanmıyorum ama olacaksa da ülkene parayı babalarının hayrına akıtmayacaklar, daha fazla kazanç, daha fazla kâr için akıtacaklar.. Bu hamle ülkeyi soymak için kapitalistlere yakılan yeşil bir ışıktır, umut vaadi ve halkın çıkarları için falan değil."
Vatandaşlar, "Sermayeye neler vadetin? Ne için Türkiye'ye para akacak?" şeklinde sorular yöneltirken akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan, "İngiltere'de bu kadar enayi var mı; sana bu paraları verecek" sözleri geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ: "HANGİ ENAYİ SANA BU PARALARI VERECEK?"
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun icazet seferlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şimdi 'temiz para getireceğim' diyor. Sen kimsin? Hani Londra'ya gidişi eleştiriyordun? Buradan getireceğin parayı kime getireceksin? Sen iş adamı mısın? Senin yanında böyle bir para talebinde bulunan birileri mi var? Parayı kime getiriyorsun? Yani affedersiniz İngiltere'de bu kadar enayi var mı; sana kalkacaklar bu paraları verecekler; "Al Bay Kemal bunu Türkiye'de nerede kullanırsan kullan' diyecekler." demişti.
CHP'Lİ ÖZTRAK'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ:
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz yıllarda, genel başkanı gibi iktidarı hedef almış, Türkiye'ye yapılan yatırımlar için "Borç alıyorlar" imasında bulunmuştu. Öztrak, "Hep söylüyoruz: 'Borç alan emir alır'" ifadelerini kullanmıştı. CHP'nin riyakar tutumu böylece bir kez daha tasdiklenmiş oldu.
KAYNAĞI BELİRSİZ UÇUK RAKAMLAR ŞAİBELİ KURUMLAR
Kılıçdaroğlu Londra icazet turundaki ilk gününde Entrepreneur First (EF) ve Creator Fund (CF) isimli finansal kuruluşlar ile Creative UK ve Alan Turing Institute isimli iki araştırma kuruluşuna gitmişti.
İkinci gün ise Future Technology In Media, Local Globe VC (LGVC), Blenheim Chalcot (BC) ve Univercity Of The Arts London ile buluşmuştu. Kılıçdaroğlu tüm duraklarını kısa videolar halinde yayınlamıştı.
Dijital ve endüstriyel dönüşüm girişimcileri olarak kendilerini lanse eden LGVC ve CF'nin internet sitelerinde konuyla ilgili yeterli bilgi bulunmazken EF, birleşik portföy değerinin 10 milyar doların üzerinde olduğunu, BC de yönetimi altındaki varlıkların 1.5 milyar sterlin olduğunu öne sürmüştü.
Araştırma kurumlarının da kaynaklarını açıklamadıkları yüksek miktarlı fonlar dağıttıkları görülmüştü.
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