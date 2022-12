Kılıçdaroğlu riyakarlığı: Dün tefeci dediklerine bugün el açtı! "Ülkemize para yağacak" dedi tepkilerin ardı arkası kesilmedi: Neler vadettin?

KAYNAĞI BELİRSİZ UÇUK RAKAMLAR ŞAİBELİ KURUMLAR

Kılıçdaroğlu Londra icazet turundaki ilk gününde Entrepreneur First (EF) ve Creator Fund (CF) isimli finansal kuruluşlar ile Creative UK ve Alan Turing Institute isimli iki araştırma kuruluşuna gitmişti.

İkinci gün ise Future Technology In Media, Local Globe VC (LGVC), Blenheim Chalcot (BC) ve Univercity Of The Arts London ile buluşmuştu. Kılıçdaroğlu tüm duraklarını kısa videolar halinde yayınlamıştı.