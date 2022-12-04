Kılıçdaroğlu riyakarlığı: Dün tefeci dediklerine bugün el açtı! "Ülkemize para yağacak" dedi tepkilerin ardı arkası kesilmedi: Neler vadettin?

"BEN BU PARAYI BULACAĞIM"



Burada bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları ile görüşeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, bu oluşumların 5 trilyon dolar parayı yönettiğini söyleyip, "Halkımdan ricam, sabırla Kasım sonunu bekleyin" demişti.

Kılıçdaroğlu, kasım ayını işaret ettiği söylemini revize ederek 3 Aralık tarihini işaret etti. Geride kalan gün büyük fiyaskolara sahne olan "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" düzenleyen CHP lideri, "Türkiye'ye para akacak" vaadinde bulundu.

Bu akşam saatlerinde yayınladığı videoda da en az 325 milyar dolarlık hayali kaynaklardan bahseden Kılıçdaroğlu, "5 trilyon 461 milyar dolar yöneten yatırım bankaları ve 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar yaptım. İlk 3 yılımızda en az 100 Milyar $ doğrudan yatırım, emeklilik fonlarından 75 milyar $, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar $ yatırım alacağız. Ülkemize para akacak." ifadelerini kullandı.