Grip şikayetiyle gitti kalbi durdu! AK Parti milletvekili İsmail Ok’a dehşeti yaşatan doktor kayıtları silmeye çalıştı

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, vücut kırgınlığını gideren serum, takviye ve vitamin almak için 30 Eylül'de eşi Nesrin Ok ile birlikte Ankara'da bulunan özel bir hastaneye gitti. Acil serviste Prof. Dr. Ali Akçay, İsmail Ok'a müdahale ederek art arda 3 serum verdi. Serumun bitmesi ile kalbi duran İsmail Ok, burada solunum cihazına bağlanarak entübe edildi. MR sonucunda beyninde ödem olduğu belirlenen Ok, 7 saatin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uygulanan tedavi sonucunda iyileşen Ok, Ali Akçay ve ilgili hemşire ile sağlık çalışanlarından şikayetçi oldu.