Grip şikayetiyle gitti kalbi durdu! AK Parti milletvekili İsmail Ok’a dehşeti yaşatan doktor kayıtları silmeye çalıştı

"ÖZÜR DİLEDİM"

Hasta acil servisteydi vital bulguları yerindeydi, solunumu normaldi ancak bilinci kapalıydı, sözel uyarılara yanıt vermiyordu. Herhangi bir cihaza bağlı değildi. Hastanın benim gelmemden önceki durumunu sorduğumda solunumun verilen ilaca bağlı olarak durduğunu buna bağlı olarak tekrar solunum sistemini çalıştıracak bir tedavi uyguladıklarını söyledi. Ben bu safhada hastanede olmadığım için hastaya ne yapıldığını kesin olarak bilmiyorum. Olay olduktan sonra hemen ertesi gün ve sonrasında hastanın durumu ile ilgili hastanın yakınlarını arayarak durumu ile ilgili bilgi almaya çalıştım. Cumartesi günü hastanın oğlunu aradığım zaman hastaya yanlış ilaç uyguladığımıza dair bir bilgi vermemiştim. Ancak daha sonraki bir tarihte hastanın doktor olan oğlunu telefonla aradığımda hastaya yanlışlıkla muscobloc verildiğini söyleyerek kendisinden özür diledim.

'KASTEN ÖLÜMÜNE NEDEN OLACAK ŞEKİLDE HAREKET ETTİ'

Ali Akçay, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk yazısında hastane müdürünün, tanıkların ve Şehir Hastanesinde müdahale eden doktor ve sağlık çalışanlarının beyanları kapsamında olay günü İsmail Ok'un kalbinin ve solunumunun durmasına neden olan ilacın uygulanmasına ilişkin hastane tedavi evrakının ve kayıtlarının ilgili hastane sisteminden silinmeye çalışıldığı kaydedildi.

Akçay'ın olay tarihinde Ok'un kasten ölümüne neden olacak şekilde icrai hareketlere giriştiğini gösteren kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgu ve emarelerin olduğu, Akçay'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, alması muhtemel cezanın üst haddi, delillerin henüz toplanmamış olması, şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunması nazara alınarak tutuklanması talep edildi.