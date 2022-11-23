Son dakika: TSK'dan Kamışlı'da PKK-YPG’ye bombardıman
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kamışlı'da terör örgütü PKK-YPG’ye yönelik ağır bombardıman düzenliyor. Terör yuvalarına ve teröristlere yönelik atışlardan ilk fotoğraf geldi. Sabah saatlerinde ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi." demişti. Grup toplantısında konuşan Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır." dedi. Başkan Erdoğan net bir dille, Türkiye topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarının tamamını güvenlik şeridi ile kapatma kararlılıklarının her zamankinden bugün daha güçlü olduğunu vurguladı.
SON DAKİKA: Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri taarruza geçti.
TSK, Kamışlı'da terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik ağır bombardıman düzenliyor.
Terör yuvalarına ve teröristlere yönelik atışlardan ilk fotoğraf geldi. Görüntülerde büyük bir alev yükselmekte.
BAKAN AKAR, PENÇE-KILIÇ HAREKATI'NA İLİŞKİN BRİFİNG ALDI: 254 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi." demişti.
Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmesinin tamamlanmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti.
Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı ve talimatlar verdi.
Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirten Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi." diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarının ardından teröristlerin iyice köşeye sıkıştığına dikkati çeken Akar, "Teröristler alçakça sivil hedeflere saldırdılar. Bunları bir an önce susturacağız. Benzerini geçmişte Kilis'te, Hatay'da, Reyhanlı'da yaşadık. Ne zaman hudutların ötesini temizledik, bu konuda bir noktaya geldik." ifadesini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki her başarılı operasyonunun ardından olduğu gibi yine terör örgütü ile onun yurt içi ve dışındaki destekçilerinin, fitne-fesat odaklarının dezenformasyon yapmaya çalıştığına işaret eden Akar, şunları kaydetti:
"İftirayla fitneyle fesatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki başarısını gölgelemeye çalışıyorlar. Tekrar ifade ediyorum ki TSK'nın tek hedefi teröristler ve teröristlere ait yapılardır. Bizim herhangi bir etnik, dinsel, mezhepsel grupla, Kürt, Arap kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Kim bunlar? PKK/YPG/PYD, DEAŞ kim varsa o. Teröristler için hesap zamanı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız."
Akar, teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını sözlerine ekledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TERÖRİSTLERE VE DESTEKÇİLERİNE NET MESAJ: BU DAHA BAŞLANGIÇ!
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır." dedi.
Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı faillerinin ve bağlantılarının kısa sürede aydınlatıldığını, bombayı koyan terörist ile ona yardımcı olan çok sayıda kişinin bulundukları yerlerde yakalanarak adalete teslim edildiğini söyledi.
Saldırıya karışanların nerede olursa olsun mutlaka bulunacağını belirten Başkan Erdoğan, "Dökülen masum kanlarının hesabı misliyle sorulacak, cezası kesilecektir." dedi.
Türkiye'nin ülkeye ve millete yönelik saldırılara karışan teröristlerle, onlara yardım eden herkesi sınırları içinde ve dışında tespit etme, yakalama, cezalandırma kabiliyetine ve gücüne sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşları ile kınayanların gerçek yüzleri hemen arkasından başlattığımız operasyonlara verdikleri tepki ile ortaya çıkmıştır. Suriye'de kontrolleri altında tuttukları bölgelerden ülkemize yönelik herhangi bir tehdit gelmeyeceği güvencesi veren güçlerin bu sözlerini tutamadıkları ve tutamayacakları son olayla bir kez daha anlaşılmıştır. Biz yaptığımız her anlaşma gibi Suriye sınırlarımızla ilgili ahitlerimizde de sonuna kadar sadık kaldık ama madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor, yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getiremiyor öyleyse bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. Bizim her sözümüz gibi bu beyanımızın da gerisinde çok somut gerekçeler, haklı sebepler, inkarı mümkün olmayan hakikatler var."
SURİYE TOPRAKLARINDAN SINIR ŞEHİRLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR
2015'ten bugüne kadar Suriye topraklarından sınır şehirlerine yönelik saldırılara ilişkin Erdoğan, "Suriye sınırlarımızdaki Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak illerimize son günlerdekiler ile birlikte 764 havan, roket, füze saldırısı yapılmıştır. Bu saldırılarda 32 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 261 vatandaşımız yaralanmıştır." bilgisini verdi.
Başkan Erdoğan, son 7 yılda yaşanan saldırılara ve terörü kaynağında yok etmek için atılan adımlara ilişkin görüntüleri izlettirdi.
Bazı kişilerin Türkiye'nin sınırlarının güvenliği için yaptığı harekatları ve terör örgütünün buna karşı geliştirdiği yöntemleri kavrayamadığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Hamdolsun milletimiz her şeyin farkındadır. Bölücü terör örgütü ülke içinde eylem yapma kabiliyetini yitirdikçe sınır ötesinden gerçekleştirdiği saldırılarına ağırlık vermektedir. 20 yıl önce göreve geldiğimizde terör Türkiye'nin sorunlarının sıralamasında birinci sıradaydı. Peki şimdi nerede? Şimdi artık gerilerde. Bu bir iradenin, bu milletin iktidarına olan güvenin eseridir." diye konuştu.
Yılbaşından bu yana terör örgütü elebaşlarının ardı ardına yaptıkları açıklamalarla sivillere yönelik saldırıları teşvik ederek aslında gerçek yüzlerini sergilediklerine dikkati çeken Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Terör örgütü ülkemiz içinde 2015'te 26 eylem, 2016'da 44 eylem, 2017'de 9 eylem yapmıştı. Bu sayı son yıllarda yılda ikiye, üçe düşmüştür. Geçtiğimiz 7 yılda ülkemiz sınırları içindeki yerleşim yerlerinde PKK ve bağlantılı örgütler tarafından yapılan 87 ayrı terör eyleminde ise 153 güvenlik görevlimiz ile 173 vatandaşımız şehit olmuştur. Aynı dönemde ölü, yaralı ve yakalama olarak etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 13 bin 500'ü bulmaktadır. Bilhassa çözüm sürecinin ardından ülke içindeki taban desteğini ve silahlı gücünü büyük ölçüde kaybeden, Kuzey Irak'taki varlığı ciddi oranda gerileyen örgüt tüm dikkatini Suriye üzerinde yoğunlaştırmıştır."
"GÜNEY SINIRLARIMIZIN TAMAMINI GÜVENLİK ŞERİDİ İLE KAPATMAYA KARARLIYIZ"
Batılı ülkelerin terör örgütünün Suriye'deki kolunu PKK'dan ayrıştırma gayretlerinin boşuna olduğunun, yaşanan her gelişme ile ortaya çıktığını belirten Başkan Erdoğan, "Ölü, yaralı veya sağ olarak yakaladığımız teröristlerin üzerlerinden çıkan donanımlar ile eğitim gördükleri yerler Suriye'de farklı isimlerle sahaya sürülen örgütün bizzat PKK'nın kendisi olduğu gerçeğini teyit etmektedir. Artık hiç kimsenin bu yalanla karşımıza gelmesine tahammülümüzün olmadığını ifade etmek isterim. Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır." ifadelerini kullandı.
Türkiye topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarının tamamını güvenlik şeridi ile kapatma kararlılıklarının her zamankinden bugün daha güçlü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da Tel Rıfat, Münbiç, Aynularab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin tehditleri sınırların ötesinde karşılama ve yok etme stratejisini hayata geçirmek için gereken faaliyetleri yürüttüğünü belirten Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. Irak ve Suriye yönetimleri Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yaptığı harekatlar ile güvenli hale getirdiği bölgelerden kesinlikle rahatsızlık duymasınlar, tam tersine bizim attığımız bu adımlar Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü de güvence altına alacaktır. Sınırları içindeki diğer devletlerin varlığından, envaiçeşit terör örgütünün faaliyetinden rahatsız olmayanların Türkiye'ye karşı farklı tavır sergilemeleri, kendi halklarıyla yönetimlerinin bağlarını zayıflatmaktan öte anlam taşımaz. Bizim tek derdimiz kendi vatandaşlarımızın ve yanı başımızdaki tüm kardeşlerimizin güvenli, huzurlu, müreffeh geleceğini inşa etmektir."
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