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Düzce'de yarın okullar tatil mi? 24 Kasım Düzce'de okullar tatil mi? Düzce Valisi açıkladı...

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Giriş Tarihi: 23.11.2022
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Düzce’de yarın okullar tatil mi? 24 Kasım Düzce’de okullar tatil mi? Düzce Valisi açıkladı...

Düzce'de yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Düzce'de yaşanan deprem sonrasında eğitim ve öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. Beklenen açıklama Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından yapıldı. Peki, Düzce'de yarın okullar tatil mi? 24 Kasım Düzce'de okullar tatil mi? Düzce Valisi açıkladı...

Düzce'de yarın okullar tatil mi? 24 Kasım Düzce'de okullar tatil mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve diğer illerde de hissedildi. Peki, Düzce'de yarın okullar tatil mi? 24 Kasım Düzce'de okullar tatil mi? Düzce Valisi açıkladı...

24 KASIM DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ? DÜZCE VALİSİ AÇIKLADI...

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün daha ara verildiğini açıkladı.

Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle tedbir amaçlı, ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım tarihinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kentte, Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.

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