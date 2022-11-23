Düzce'de yarın okullar tatil mi? 24 Kasım Düzce'de okullar tatil mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve diğer illerde de hissedildi. Peki, Düzce'de yarın okullar tatil mi? 24 Kasım Düzce'de okullar tatil mi? Düzce Valisi açıkladı...