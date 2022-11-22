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Beyaz Saray: Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var

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Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Beyaz Saray: Türkiye’nin kendisini savunma hakkı var

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye, Güneyine yönelik meşru terör tehditleriyle karşılaşmaya devam ediyor. Kendisini savunma hakkı var" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/YPG mevzilerine yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatını başlatmıştı. Teröristlerin inlerinin yerle bir edildiği operasyonda, en az 184 PKK'lı öldürüldü.

ABD: "TÜRKİYE'NİN KENDİSİNİ SAVUNMA HAKKI VAR"

ABD'den Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna ilişkin flaş bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray, Pençe Kılıç Harekatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var, güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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