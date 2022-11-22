Beyaz Saray: Türkiye’nin kendisini savunma hakkı var

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/YPG mevzilerine yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatını başlatmıştı. Teröristlerin inlerinin yerle bir edildiği operasyonda, en az 184 PKK'lı öldürüldü.