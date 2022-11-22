Rusya'dan Pençe Kılıç Hava Harekatı'na destek! Kremlin: Türkiye'nin yasal hakkı
Son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatın Türkiye'nin yasal hakkı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyor ve bunlara saygı duyuyoruz." dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cumartesi gecesi yaptığı operasyonda Rusya, Suriye hava sahasını Türk jetlerine de açmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Rusya'nın Suriye ile ilgili yükümlülüklerine karşı sorumsuzca davranış sergilediği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya ile Türkiye'nin, Suriye'deki durum ve Soçi mutabakatındaki yükümlülükler ile ilgili yaklaşımlarında "nüansların" olduğunu söyledi.
Bunların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan tarafından defalarca ele alındığına dikkati çeken Peskov, "Türkiye ile ilişkilerin dostane ve ortaklık niteliği, bu anlaşmazlıkları açık ve yapıcı şekilde istişare etmeye izin veriyor." dedi.
Peskov, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatına ilişkin ise şunları kaydetti:
"Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyor ve bunlara saygı duyuyoruz. Bunun Türkiye'nin yasal hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte, tüm tarafları durumun ciddi şekilde istikrarsızlaşmasına yol açabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. Bu, bumerang gibi dönebilir ve güvenlik durumunu daha da zorlaştırabilir."
ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ
Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili duruma değinen Peskov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) santralle ilgili görevine yerine getirdiğini ancak santral etrafında güvenlik bölgesinin oluşturulması konusunda ilerlemenin olmadığını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna'dan, bu bölgeden ağır silahları çekmesini, saldırılardan ve Avrupa kıtasını tehlikeye atma yönündeki adımlardan vazgeçmesini talep etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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