Pençe-Kılıç’ta SİHA desteği! SİHA’lar aydınlattı F-16’lar bombaladı! İşte operasyondaki o detay...

GÖRÜLEN YEŞİL IŞIK SİHA'LARIN HEDEF GÖSTERGESİ

Sahadaki unsurlarımız bölgeyi tamamen tarıyor. Oradan sürekli bilgiler geliyor. Sürekli yeni hedefler çıkıyor ve bunlar uçakla vuruluyor. Vuruş esnasında farklı bir ışık belirir hedefte. SİHA'lar bu lazerli ışık hedefini gösteriyor savaş uçakları da gelip o yansımayı 1 metre yakınına kadar vuruyor. Hava harekatında çok sayıda bölge vuruldu. Türkiye sahayı sürekli hareketlendirdi.