Pençe-Kılıç'ta SİHA desteği! SİHA'lar aydınlattı F-16'lar bombaladı! İşte operasyondaki o detay...
Türk askeri tarafından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kılıç Hava Harekatı başarılıyla tamamlandı. Harekata ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Dr. Eray Güçlüer, yeni bir harekat için özel kuvvetlerin bölgede olduğunu söyledi. Güçlüer ayrıca hava harekatı esnasında yayınlanan görüntülerde beliren yeşil lazer ışığının nereden kaynaklı olduğunu da A Haber'de açıkladı. İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." ifadesine yer verildi.
İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer A Haber ekranlarında Pençe Kılıç Hava Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
KARA HAREKATI İÇİN ÖZEL KUVVETLERİMİZ SAHADA
Sahada çok sayıda ajanımız görev yapmakta. Özel kuvvetlerimiz de sahada. Türkiye şu an sahaya tamamen hakim. TSK unsurları zaten şu an sahada. Kendi elemanlarımız oradan görüntüler aktarıyor.
GÖRÜLEN YEŞİL IŞIK SİHA'LARIN HEDEF GÖSTERGESİ
Sahadaki unsurlarımız bölgeyi tamamen tarıyor. Oradan sürekli bilgiler geliyor. Sürekli yeni hedefler çıkıyor ve bunlar uçakla vuruluyor. Vuruş esnasında farklı bir ışık belirir hedefte. SİHA'lar bu lazerli ışık hedefini gösteriyor savaş uçakları da gelip o yansımayı 1 metre yakınına kadar vuruyor. Hava harekatında çok sayıda bölge vuruldu. Türkiye sahayı sürekli hareketlendirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Amasya’daki ünlülerin feci kazasında o da yaralanmıştı! Melis İşiten kimdir? Eski eşi kendisinde daha ünlü çıktı!
- ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Elazığ Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu kura sonucu isim listesi sorgulama!
- Depreme OKULDA, EVDE, ARAÇ kullanırken yakalanınca yapılması gerekenler neler? Deprem sırasında ve sonrasında ne yapmalı?
- FAY HATTI SORGULAMA EKRANI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Türkiye'de fay hattı hangi bölgelerde? Düzce fay hattı nereden geçiyor?
- GOOGLE DEPREM UYARISI açma işlemleri | Android ve iOS deprem uyarısı nedir, nasıl yapılır? Tüm detaylar
- Kocaeli Valiliği SON DAKİKA: 24 Kasım Perşembe Kocaeli'de okullar tatil mi? Yarın Gölcük, İzmit, Karamürsel, Gebze okullar tatil olacak mı?
- İstanbul'da dün gece deprem mi oldu? 23 Kasım İstanbul'da hissedilen deprem nerede oldu? Merkez üssü ve şiddeti...
- İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA: Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Düzce depremi 24 Kasım İstanbul'da okullar tatil edildi mi?
- Evde deprem çantası nasıl hazırlanır? AFAD deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası malzeme listesi... Evde nerede durmalı?
- Az önce deprem mi oldu? 23 Kasım son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli SON DEPREMLER
- Bugün okullar nerelerde tatil? 24 Kasım 2022 Zonguldak'ta, Sakarya'da, Bolu'da ve Düzce’de okul var mı? Kocaeli, Ankara, İstanbul’da okullar tatil olacak mı?
- Öğretmenler Günü kutlama mesajları 2022: Kısa, uzun, farklı, duygusal Öğretmenler Günü sözleri! 1,2,3,4 kıtalık kadın, erkek öğretmenler günü şiirleri...