Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür: Türkiye dünya çapında küresel bir pozisyon aldı! ABD bundan rahatsız oldu

"BU BÖLGEYİ BU HALE RUSYA VE ABD GETİRDİ"

"Sonuçta hazin olan bu coğrafya açısından içimizi acıtan bir fotoğraf var." diyen Övür, "Bir tarafta ABD hava sahası diğer yanda Rusya hava sahası… 2 ülke düşün Irak ve Suriye parçalanmış hale getirildi. Kim getirdi? Bu 2 tane büyük güç (Rusya ve ABD) getirdi. Küresel güçler getirdi. Ve orada bir tane de onlara aparatlık yapan bir örgüt var. Kim adına var? Güya Kürtler adına varlar. Ne alakası var ölen Kürtler! Attığı yerde yaşayanlar da Kürtler. Şimdi o çözüm süreçlerini düşünüyorum. Meseleyi neden tahrip ettiler? İşte bunun için yaptılar. Bölgeyi kaosa sürüklemek için ettiler. Sizi ölüme mahkum ettiler. Bir de bunu özgürlük adına yapıyorlar." ifadelerine yer verdi.