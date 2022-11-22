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İsrail gazetesi Juerusalem Post'tan Türkiye'nin PKK'ya yönelik düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı hakkında skandal manşet! İşgal hazırlığı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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İsrail gazetesi Juerusalem Post’tan Türkiye’nin PKK’ya yönelik düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı hakkında skandal manşet! İşgal hazırlığı

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki mevzilerini yerle bir atması dünya basınını rahatsız etti. Türkiye'nin teröristleri etkisiz hale getirmesini sindiremeyen İsrailli Juerusalem Post gazetesi, "işgal" ifadesini kullandı. Skandal ifadeler kullanan İsrail gazetesi, Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmeye hazırlandığını yazarak ABD'ye çağrıda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının intikamı için Türkiye harekete geçti. Alçak saldırının sorumlusu olan, birçok sivili katleden PKK terör örgütüne karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerine hava harekatı düzenledi. Pençe Kılıç Harekatı kapsamında terör örgütü PKK hedeflerini birer birer vuran TSK ise, terör destekçisi birçok ülkede rahatsızlığa neden oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ "SİVİL" OLARAK NİTELENDİRİYORLAR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin terörü bitirme konusunda başlattığı harekatla ilgili skandal bir açıklamada bulunmuştu. PKK/YPG terör örgütünün Türkiye'ye yönelik roket saldırılarını kınayamayan ABD Dışişleri Bakanlığı "Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybeden siviller için samimi taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer vermişti.

PKK/YPG'nin sivil, çocuk katliamcısı olduğunu belirtmekten kaçınan bazı ABD'li yayın organları da Pençe Kılıç Harekatı'nı "saldırı" olarak nitelendirme küstahlığında bulunmuştu.

Son olarak İsrail basınında yer alan bir analiz, Türkiye'ye açık bir saldırı amacı taşındığını gözler önüne serdi.

Jerusalem Post'ta yayınlanan analizde, Türkiye'yi hedef alan küstah ifadeler kullanıldı.

TÜRKİYE ALEYHİNE KÜSTAH İFADELER

"Türkiye Suriye ve Irak'ı işgale hazırlanıyor – ABD onları durdurabilir mi?" başlıklı analizde, terör unsurlarına adeta arka çıkıldı. Türkiye sınırında yuvalanan ve sivillere yönelik hain saldırılar gerçekleştiren PKK/YPG teröristlerini görmezden gelen gazete, "Türkiye, 2016 yılından bu yana Kürtleri hedef alan saldırılarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teröristleri değil, sivilleri hedef aldığına ilişkin bir algı operasyonu yürüten gazete, Türkiye'nin Suriye'de işgale hazırlandığını ve Irak'ta etkinliğini artırmaya çalıştığını iddia etti.

"AMAÇ ABD'Yİ SAF DIŞI ETMEK"

Türkiye'nin daha önce de PKK/YPG terör unsurlarına karşı verdiği mücadeleyi "işgal" olarak nitelendiren Jerusalem Post, "Türk Silahlı Kuvvetleri 2016 yılından bu yana Kürtleri hedef alan saldırılarda bulunuyor" sözlerini kullandı.

"Türkiye'nin asıl amacı sadece Kürtlere saldırmak değil, ABD'nin Suriye'deki rolünü de azaltmak" diyerek ABD'yi Türkiye karşısında harekete geçmeye çağırdı.

Türkiye'ye "işgalci" yaftası yapıştırmaya çalışarak ABD'nin Afganistan ve Irak işgallerini görmezden gelen gazete, "Türkiye'nin asıl amacı ABD'yi saf dışı etmek. Çünkü ABD, bölgedeki Türk işgalini durdurabilecek tek ülke" diyerek provokatif sözlerine devam etti.

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