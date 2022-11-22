İsrail gazetesi Juerusalem Post’tan Türkiye’nin PKK’ya yönelik düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı hakkında skandal manşet! İşgal hazırlığı

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ "SİVİL" OLARAK NİTELENDİRİYORLAR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin terörü bitirme konusunda başlattığı harekatla ilgili skandal bir açıklamada bulunmuştu. PKK/YPG terör örgütünün Türkiye'ye yönelik roket saldırılarını kınayamayan ABD Dışişleri Bakanlığı "Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybeden siviller için samimi taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer vermişti.

PKK/YPG'nin sivil, çocuk katliamcısı olduğunu belirtmekten kaçınan bazı ABD'li yayın organları da Pençe Kılıç Harekatı'nı "saldırı" olarak nitelendirme küstahlığında bulunmuştu.