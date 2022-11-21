Kara harekatı için eller tetikte! O bölgedeki askerlerimiz de görev alabilir! Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın şifreleri neler? Uzman isim A Haber’de açıkladı

ZAP BÖLGESİNDEKİ ASKERLERİMİZ GÖREV ALABİLİR

Zap bölgesinde şu an büyük bir harekatımız var zaten. Buradaki operasyon bitince buradaki birlikler yeni bir kara harekatında görev alabilir. Bu bir uyarma harekatıydı.