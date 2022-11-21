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Kara harekatı için eller tetikte! O bölgedeki askerlerimiz de görev alabilir! Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın şifreleri neler? Uzman isim A Haber'de açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Kara harekatı için eller tetikte! O bölgedeki askerlerimiz de görev alabilir! Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın şifreleri neler? Uzman isim A Haber’de açıkladı

İstiklal Caddesi'nde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırısı sonrası başlatılan ve Suriye ile Irak'taki PKK/YPG kamplarını hedef alan Pençe Kilit Hava Harekatı başarıyla tamamlandı. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin harakatın detaylarını paylaşırken yakın zamanda olması beklenen kara harekatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pekin Zap bölgesinde süren operasyonun tamamlanmasının ardından bölgedeki Türk askerinin yeni harekatta görev alabileceğini belirtti. İşte detaylar...

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin A Haber ekranlarında Suriye ve Irak'a düzenlenen hava harekatı sonrası planlanan kara harekatına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte İsmail Hakkı Pekin'in açıklamalarında öne çıkanlar:

İSTİKLAL SALDIRISI SONRASI KARAR VERİLDİ

Mayıs ayında Erdoğan bir operasyon için sinyal vermişti ve konjektür nedeniyle harekat gecikti. Ancak İstiklal Caddesi'nde yaşanan olaydan sonra analizleri daha önceden yapılan harekata karar verildi.

BU BİR KEŞİF HAREKATIYDI

Harekat sadece hava harekatı şeklinde yapıldı. PKK'nın nerede konuşlandığını görmek için bir keşif harekatı yaptık. Uçuş sunucunda hedef analizleri güncellendi.

89 ANA HEDEF VARDI

Hem Irak hem Suriye'deki alanlar hedeflendi. 600 kilometrenin üzerinde bir alana dağıldık. 89 ana hedef vardı 44'ü Irak, 45'i Suriye tarafındaydı. 70 uçak katıldı bu harekata.

PENÇE KILIÇ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

70 hava aracında önce hava savunmasını sağlayacak uçaklar kalkıyor. Sonrasında tanker uçaklar kalkıyor. Havada yakıt ikmali yapıyorlar. Sonrasında erken ikaz uçakları kalkıyor. Daha sonrasında en az 2 tane arama kurtarma uçakları kalkıyor. En son tüm hazırlıklar tamamlanıp vuracak uçaklar kalkıyor.

ABD VE RUSYA HAVA SAHASINI AÇTI

Sadece Diyarbakır'dan değil 6 noktadan farklı bölgelerden gelen uçaklarla yapıldı bu operasyon. Rusya bölgede hava sahasını açtı. ABD de açıyor hava sahalarını.

ABD VE RUSYA'YA BİLGİ VERİLDİ Mİ?

Türkiye operasyona başlamadan önce bölgede ABD ve Rusya'ya bilgi vermek durumunda. Çünkü Suriye ve Irak'ta hava sahası kontrolü onların elinde.

Hava sahası konusunda ABD ve Rusya'dan bir tepki gelmedi. ABD'de hayır diyemedi. Yüzleri kalmadı artık.

ZAP BÖLGESİNDEKİ ASKERLERİMİZ GÖREV ALABİLİR

Zap bölgesinde şu an büyük bir harekatımız var zaten. Buradaki operasyon bitince buradaki birlikler yeni bir kara harekatında görev alabilir. Bu bir uyarma harekatıydı.

SÜREÇ ALACAK GERİ ÇEKİLMEYECEĞİZ

Bir süreç olacak bence bu harekatta. Bir yeri alıp geri çekilmeyeceğiz.

Kara harekatı için eller tetikte! KARA HAREKATI İÇİN ELLER TETİKTE!

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