23 Kasım 2022, Çarşamba
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Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB: Teröristlerin inleri yerle bir ediliyor
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor." dedi.