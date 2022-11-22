PKK'yı besleyen ABD'den Pençe-Kılıç Harekatı sonrası skandal açıklama!
13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı sonra TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hain teröristlere Pençe Kılıç Hava Harekatı düzenledi. ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütünün Türkiye’ye yönelik roket saldırılarını kınamazken konuya ilişkin yazılı açıklamasında "Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybeden siviller için samimi taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verdi. PKK/PYD terör örgütüne destek veren silah ve eğitim desteği veren ABD'ye G20'de tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır." dedi.
Taksim İstiklal Caddesi'nde teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri şehitlerimizin intikamını almak için cumartesi gecesi PKK/YPG'nin mevzilerine hava harekatı düzenledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütünün Türkiye'ye yönelik roket saldırılarını kınamazken konuya ilişkin yazılı açıklamasında "Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybeden siviller için samimi taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verdi.
Bakanlık, Türkiye'nin, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis'teki sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Türkiye'de sivilleri hedef alan roket saldırılarının kınanmadığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Suriye ve Türkiye'deki sivil can kaybı için en içten taziyelerini ifade eder. Sivilleri korumak ve ortak DEAŞ'ı yenilmesiyle ilgili ortak hedefi desteklemek için Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Irak'ta, Irak'ın egemenliğini ihlal eden koordineli olmayan askeri harekata karşı çıkmaya devam ediyoruz."
TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERENLER DE DÖKÜLEN HER DAMLA KANA ORTAKTIR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulunmuş İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı yapan PKK/PYD terör örgütüne destek veren silah ve eğitim desteği veren ABD'ye tepki göstererek, "DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır. Bölücü terör örgütü, Suriye ve Irak'ta köşeye sıkıştıkça çaresizliğini bu tür kalleş eylemlerle gizlemeye çalışmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklardır." dedi.
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği başarılı operasyonlar sonrasında bitme noktasına gelen terör örgütü, sivilleri hedef alıyor.
İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı düzenleyen eli kanlı terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.
Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik dün 10 havan/roketli saldırı düzenledi.
Teröristlerin attığı havan/roketler, bir lise ve 2 ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti, bazı roketler ise boş araziye düştü.
Saldırıda biri öğretmen, biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İlk anda yaşamını yitirdiği açıklanan hamile kadının entübe durumda olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 3 roket atıldı. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca önceki gün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı. Terör örgütü üyelerinin önceki akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine attığı 4 roket de boş alana isabet etmişti.
Eli kanlı terör örgütü, böylelikle önceki günden bu yana çocuk yaşlı gözetmeden sivillere yönelik 18 roketli/havanlı saldırı düzenledi. Hain saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
PENÇE KILIÇ HAREKATI'NDA 184 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
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