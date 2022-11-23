TSK tarafından Haseke ve Kamışlı'daki terör örgütü PKK-YPG'nin hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Pençe Kılıç Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Haseke'ye bağlı Kamışlı, Derbesiye ve Tel Temir kentlerinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini vuruyor. Hava, kara ateş destek vasıtalarıyla onlarca hedef ateş altına alındı. Vurulan yerler arasında PKK/YPG'ye finansman sağlayan petrol rafineleri ve çok sayıda askeri hedef bulunuyor.

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