24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TSK tarafından Haseke ve Kamışlı'daki terör örgütü PKK-YPG'nin hedefleri vuruldu

TSK tarafından Haseke ve Kamışlı'daki terör örgütü PKK-YPG'nin hedefleri vuruldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2022 23:45
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Pençe Kılıç Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Haseke'ye bağlı Kamışlı, Derbesiye ve Tel Temir kentlerinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini vuruyor. Hava, kara ateş destek vasıtalarıyla onlarca hedef ateş altına alındı. Vurulan yerler arasında  PKK/YPG'ye finansman sağlayan petrol rafineleri ve çok sayıda askeri hedef bulunuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TSK tarafından terör hedefleri vuruldu
TSK tarafından terör hedefleri vuruldu
Büyük İstanbul depreminde…
"Büyük İstanbul depreminde…"
Büyük Marmara Depremi için rakam verdi! Şükrü Ersoy’dan milyonlara uyarı
Büyük Marmara Depremi için rakam verdi! Şükrü Ersoy'dan milyonlara uyarı
Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti!
Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti!
Başkan Erdoğan ve Bermudez’den açıklamalar
Başkan Erdoğan ve Bermudez'den açıklamalar
Erdoğan, Bermudez’i törenle karşıladı
Erdoğan, Bermudez'i törenle karşıladı
Erdoğan’a dua edince Halk TV yayını kesti
Erdoğan'a dua edince Halk TV yayını kesti
İşte Türkiye’nin fay hattı haritası
İşte Türkiye'nin fay hattı haritası
İşte geçmişten bugüne yaşanan depremler
İşte geçmişten bugüne yaşanan depremler
Terör hedefleri böyle vuruldu!
Terör hedefleri böyle vuruldu!
’’Siyasette küslük, dargınlık olmaz’’
''Siyasette küslük, dargınlık olmaz''
İşte Düzce depreminin yer altındaki sesi
İşte Düzce depreminin yer altındaki sesi
Daha Fazla Video Göster