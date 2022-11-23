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Son dakika: Kripto para borsası FTX için flaş karar: Sam Bankman-Fried'in mal varlıklarına el konuldu

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Son dakika: Kripto para borsası FTX için flaş karar: Sam Bankman-Fried’in mal varlıklarına el konuldu

Bugün konuya dair açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kripto para işlem platformu FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattığını bildirmişti. MASAK’ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.

MASAK'ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.

(Fotoğrafta: FTX şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried)

BAKAN NEBATİ: MASAK, FTX KAPSAMINDA İNCELEME BAŞLATTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 555. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin son dönemde önemli bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini ifade ederek, dijital dönüşüm, blokzincir, dijital ödeme sistemleri gibi gelişmelerden bahsetti.

Türkiye'nin yerli ve milli kartı TROY ödeme sistemine değinen Nebati, tüm kart kullanıcılarına ve bankalara bu sistemi kullanmaları çağrısında bulundu.

Nebati, halihazırda Türkiye'de toplam 29 ödeme kuruluşu ve 45 elektronik para kuruluşunun aktif faaliyet gösterdiğine işaret ederek, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının yenilikçi ve inovatif yaklaşımı, hanehalkının finansal hizmetlere erişiminde finansal kapsayıcılık bakımından dijitalleşme sürecinde önemli bir rol oynuyor. Öte yandan, dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar kadar risklerin de olduğunu göz ardı edemeyiz.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de iflas süreci başlayan kripto para borsası FTX kapsamında, ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), gerekli tedbirleri ivedilikle alıp inceleme başlatmıştır. Böylesine büyük bir oluşumun çok hızlı bir şekilde iflas ve kriz sürecine girebildiğini hatırlatmak ve mevcut haliyle kripto para piyasasının azami ihtiyatla yaklaşılması gereken bir alan olduğunun altını çizmek isterim."

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