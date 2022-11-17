Son dakika: Başkan Erdoğan Macron ile görüşmesini anlattı: Herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyelim
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti. Uçak dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Macron ile görüşmesi hakkında, "Emmanuel, bazı yerlerde bana sataşıyorsun, daha önce de konuştuk. Sen dedin ki ‘hanımlar gayet iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz." "Yok, yok anlaşıyoruz, bugün burada gayet görüşmelerimiz oldu" dedi." açıklamasında bulundu.
Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, İstanbul'da İstiklal Caddesindeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.
Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, ticaretin yanı sıra savunma ve enerji sektörlerinde de iki ülke arasında iş birliğini geliştirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.
Tahıl koridorunun yoğun çabalarının ardından yeniden işlemeye başladığını belirten Başkan Erdoğan, mutabakatın devamı için Avrupa Birliğinin de üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.
Başkan Erdoğan, ayrıca Yunanistan'ın dürüst, samimi ve anlamlı diyaloga teşvik edilmesi gerektiğini de belirtti.
Zirve sonrası yurda dönen Başkan Erdoğan, uçakta basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
"Endonezya'da görüşmüş olduğunuz liderler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron da vardı. Buraya gelmeden birkaç gün önce Macron, 'Türkiye'nin Afrika'da özellikle emperyal tavırlar sergilediği emperyalist olduğu' yönünde birtakım iddialarda bulundu. Bu konu gündeme geldi mi? Bu konu ile ilgili yorumlarınızı öğrenmek isterim." sorusu üzerine Başkan Erdoğan, Macron ile aralarında geçen konuşmadan bahsetti.
Başkan Erdoğan, "Her konuyu, her yerde gündeme getirmek o konunun ciddiyetini ortadan kaldırır. Ben ona sadece dedim ki 'Emmanuel, bazı yerlerde bana sataşıyorsun, daha önce de konuştuk. Sen dedin ki 'hanımlar gayet iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz.' 'Yok, yok anlaşıyoruz, bugün burada gayet görüşmelerimiz oldu' dedi. 'Bundan sonra da bu böyle devam etsin. Herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyelim' dedim. Bu konularla ilgili olarak da yine aynı durumu koruduk. Ancak biliyorsunuz bizim Fransa ile en önemli konulardan bir tanesi SAMP-T meselesi. Bu konuyla ilgili İtalya Başbakanı ile yaptığımız görüşmede dedi ki 'Teknik bazı sorunlar kaldı, bunları da çözmek suretiyle üçlü olarak Fransa, İtalya, Türkiye SAMP-T meselesini de kısa zamanda çözelim.' İtalya Başbakanı ile ilk görüşmemizdi ama çok ciddi, kararlı bir görüşme yaptık. Özellikle de savunma sanayiine yönelik yaptığımız görüşme iyi oldu. Bunun yanında enerji ile ilgili yaptığımız görüşme iyi oldu. Libya konusunda iyi bir görüşme yaptık. Göçle ilgili iyi bir görüşmemiz oldu. 'Bu konularla ilgili kısa zamanda sizleri Türkiye'ye bekliyoruz. Türkiye'de bu konuları ilgili arkadaşlarımızla beraber de ele alarak sürdürelim' dedik. O da not etti." ifadelerini kullandı.
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