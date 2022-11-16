Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Başkan Erdoğan’a övgü: Çok etkin rol oynuyor

Tüm gerekli iş birliği için Polonya'nın yanında olduklarını dile getiren Macron, mevcut durumda bundan kimin sorumlu olduğunu söylemenin imkanı olmadığını ifade etti.

Macron, ayrıca dün Rusya'nın Ukrayna'ya 85 füze atması sonrası Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenksy ile de görüştüğünü kaydetti.