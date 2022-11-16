Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Başkan Erdoğan'a övgü: Çok etkin rol oynuyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile barış görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çok etkin" bir rol oynadığını belirtti.
Macron, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısına, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze nedeniyle hayatını kaybedenler için Polonya yetkililerine başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi.
Tüm gerekli iş birliği için Polonya'nın yanında olduklarını dile getiren Macron, mevcut durumda bundan kimin sorumlu olduğunu söylemenin imkanı olmadığını ifade etti.
Macron, ayrıca dün Rusya'nın Ukrayna'ya 85 füze atması sonrası Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenksy ile de görüştüğünü kaydetti.
G20 liderlerinin çok büyük bir kısmının savaşı istemediğini ifade ettiğini belirten Macron, "Buradan dünyaya, savaşın son bulması için G20 çok net bir mesaj gönderdi. Zirvenin ilk önemli sonucu şu ki, G20 savaşı görmezlikten gelmedi ve büyük çoğunluk Ukrayna'daki savaşı kınadı. G20 ekonomik bir oluşum olmasına rağmen savaşı istemediğini açıkça gösterdi." ifadelerini kullandı.
Macron, savaşın tarafları olmamalarına rağmen barışın sağlanması için çalışmaları gerektiğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu konuları görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda çok etkin bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Zirvenin önemli konularından birinin gıda güvenliği olduğunu belirten Macron, İstanbul'daki tahıl anlaşmasının uygulanması sayesinde gıda fiyatlarının düştüğünü dile getirdi.
Macron, "Tahıl koridoru anlaşması, bu hafta sonu kesinlikle yenilenmeli." dedi.
Rusya'nın gübre ihracatına daha önce ek gübre getireceğini açıkladığını anımsatan Macron, bunun uygulanmasıyla engeller yaratmanın "sorumsuzluk" olacağını ifade etti.
Macron, özellikle Afrika'ya gübre tedarikinin sürmesi için bir program başlatıldığını ve bu kapsamdaki ilk gönderimin gelecek hafta yapılacağını bildirdi.
Afrika ülkelerinin gübre üretimini artırmak için finans kuruluşlarıyla da çeşitli görüşmeler yapıldığını kaydeden Macron, tarım ve gıda ürünleri akışının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine işaret etti.
Fransız Cumhurbaşkanı, Fransa'nın Afrika Birliği'nin G20'ye tamamen entegre olmasını desteklediğini dile getirdi.
Macron, İran'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşlarını anımsatarak, bunları "rehine" olarak nitelendirdi.
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