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Başkan Erdoğan Macron ile görüşmesini anlattı

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Giriş: 17.11.2022 13:20
Güncelleme:17.11.2022 13:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti. Uçak dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Macron ile görüşmesi hakkında, "Emmanuel, bazı yerlerde bana sataşıyorsun, daha önce de konuştuk. Sen dedin ki ‘hanımlar gayet iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz." "Yok, yok anlaşıyoruz, bugün burada gayet görüşmelerimiz oldu" dedi." açıklamasında bulundu.
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