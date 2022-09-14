Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat: Vatandaşa altılı masanın gizli ortaklarını anlatın
AK Parti MKYK’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat geldi. Başkan Erdoğan, altılı masanın 8 ortaktan oluştuğunu "Vatandaşa bunu anlatın. Ülkeyi buraya mı teslim edeceğiz, yoksa Türkiye’yi maceraya sürüklemeden hizmet siyasetine devam mı edeceğiz? Vatandaşa bunları söyleyin" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Suriye'den Libya'ya dış politika konuları masaya yatırıldı.
Başkan Erdoğan'ın, toplantıda 6'lı masa ile ilgili kurmaylarına çarpıcı değerlendirmelerde bulunduğu da öğrenildi.
Erdoğan, şöyle dedi:
" Sahada yoğun çalışmalar devam ediyor. Bu 6'lı masanın 7'nci ortağı PKK destekli HDP, 8'nci ortağı da FETÖ'dür. Bunların adı ortada yok ama 7 ve 8'nci ortakları bunlar. Vatandaşa 6'lı masanın ortaklarını çok iyi anlatın. Vatandaşa 6'lı masanın ortaklarını anlatın. Ülkeyi buraya mı teslim edeceğiz, Türkiye'yi maceraya sürüklemeden hizmet siyasetine devam mı edeceğiz?
Vatandaşa bunları söyleyin. Dış politikada geldiğimiz noktayı, yaşadıklarımızı millete anlatın."
Toplantıda, dış politika konusunda değerlendirme yapan MKYK üyelerinin görüşleri ise şöyle:
TÜRKİYE'NİN İTİBARI ARTTI
Bizim Türkiye olarak küresel güç odağı olmamız, diplomaside verdiğimiz mücadele ve geldiğimiz nokta olarak Türkiye'nin itibarı arttı. Şu anda Ukrayna-Rusya arasındaki diplomatik çabamız Türkiye'nin önemini artırdı.
ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİLER
Yunanistan'ın mesajları aldığı ortada. Türkiye savunma sanayiinde güçlendi. Bizim Rusya'ya yaklaşımımız, Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolümüz nedeniyle Avrupa liderleri tebrik ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı bir konuşmasında Erdoğan'ı tebrik ediyorum." dedi.
ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLER İYİ NOKTAYA İLERLİYOR
Mısır ile ilişkiler kendi iç politikalarından dolayı daha yavaş ilerliyor. Azerbaycan ile diyalog halinde olmamız nedeniyle Ermenistan'ın görüşme talepleri var. İlişkiler iyi bir noktaya doğru ilerliyor.
ESAD ŞANGAY BEŞLİSİ TOPLANTISINA KATILMIYOR
Toplantıda MKYK üyelerinin, Başkan Erdoğan'ın da katılacağı "Şanghay Beşlisi" toplantısı ve buraya Esad'ın katılıp katılmayacağı konusunda bilgi istediği öğrenildi. Bunun üzerine, "Esad toplantıya davet edilmedi, onun için katılmıyor" bilgisi paylaşıldı.
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