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Altılı masanın adayını Kemal Kılıçdaroğlu biliyor mu? Altılı masa popülizm ile devam etmeye çalışıyor! Mahmut Övür A Haber'de yorumladı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Altılı masanın adayını Kemal Kılıçdaroğlu biliyor mu? Altılı masa popülizm ile devam etmeye çalışıyor! Mahmut Övür A Haber’de yorumladı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Millet İttifakı ve altılı masayı değerlendirdi. Altılı masanın popülerlik ile yola devam ettiğini söyleyen Övür, altılı masanın adayını CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bile bilmediğini ifade etti. İşte detaylar...

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Millet İttifakı ve 6'lı masaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ALTILI MASA POPÜLİZM İLE GİTMEYE ÇALIŞIYOR

6'lı masa siyaseti popülizm ve algı üzerinden götürmeye çalışıyor. Dışarıdan bakınca çok çok farklı partiler gibi duruyorlar. İç politikada ve dış politikada uzlaşıyorlar.

ADAYIN KİM OLDUĞUNU KILIÇDAROĞLU DA BİLMİYOR

Buradaki tüm partiler birbirine muhtaç. Hiçbirinin güçlü bir siyasi iradesi yok. İYİ Parti CHP'ye kazandırdı ama CHP'de İYİ Parti'ye vekiller verdi. Buradaki temel problem Kemal Bey'de adayın kim olduğunu bilmiyor.

BAŞKA BİR İSİM DAYATILABİLİR

Son noktaya geldiğinde Kılıçdaroğlu başka bir aday dayatması olabilir. 6'lı masayı bırakın partisi içinde Kılıçdaroğlu'na muhalefet var. Ama bu süreci oyalanarak tamamlamak istiyorlar.

AYRINTIYA GİRMEDEN DEVAM EDİYORLAR

Bu birlikteliğin ne anlama geldiğini fazla ayrıntıya girmeden söylemeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu yaptığı şeylerle Başkan Erdoğan'ın yaptığı iyi şeyleri de görmezden geliyor hatta karartmaya çalışıyor.

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