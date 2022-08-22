Altılı masanın adayını Kemal Kılıçdaroğlu biliyor mu? Altılı masa popülizm ile devam etmeye çalışıyor! Mahmut Övür A Haber’de yorumladı

AYRINTIYA GİRMEDEN DEVAM EDİYORLAR

Bu birlikteliğin ne anlama geldiğini fazla ayrıntıya girmeden söylemeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu yaptığı şeylerle Başkan Erdoğan'ın yaptığı iyi şeyleri de görmezden geliyor hatta karartmaya çalışıyor.