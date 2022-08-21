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Altılı masanın altıncı görüşmesinden de aday ismi çıkmadı: 'Ortak aday' vurgusu

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Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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Altılı masanın altıncı görüşmesinden de aday ismi çıkmadı: ’Ortak aday’ vurgusu

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği 'altılı masa' görüşmelerinin altıncısı bugün gerçekleşti. Saadet Partisinin ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeler sonrasında 'ortak aday' belirleneceği vurgulanırken herhangi bir isim açıklanmadı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği muhalefet partileri, bir araya gelerek altılı masayı oluşturmuştu.

Her partinin ev sahipliğinde düzenlenen altı toplantının sonuncusu bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi, İYİ Parti'nin ise CHP liderini istememesinin gölgesinde gerçekleşen toplantıda, adaylık konusunda önceki toplantılara benzer açıklamalar yapıldı.

'ORTAK ADAY' DEDİLER, ADAYI AÇIKLAMADILAR

Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, 'ortak aday' belirleneceği vurgulanırken herhangi bir isim açıklanmadı.

6 parti tarafından yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem "Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı" hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, "Herkesin Cumhurbaşkanı" olacaktır."

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA AKŞENER KARŞI ÇIKMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral, 2023 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olmaları halinde açıkça destekleyeceklerini söylemiş, CHP'liler tarafından her fırsatta aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'na ise kapıyı kapatmıştı.

AKŞENER: YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINA HAYIR DEMEYİZ

Akşener konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın Belediye Başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz hayır demeyiz. 63 ilin ilçelerinde insanlarla görüşüyorum. Tek ve ortak adayla gidilmesini de öneriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse 'hayır' demeyiz."

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