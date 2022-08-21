Altılı masanın altıncı görüşmesinden de aday ismi çıkmadı: ’Ortak aday’ vurgusu

'ORTAK ADAY' DEDİLER, ADAYI AÇIKLAMADILAR

Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, 'ortak aday' belirleneceği vurgulanırken herhangi bir isim açıklanmadı.

6 parti tarafından yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem "Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı" hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, "Herkesin Cumhurbaşkanı" olacaktır."