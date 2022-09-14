Hüseyin Öz’den “Ankara Kuşu” itirafı: 50 bin Euro şantaj parası ödendi

(Hak-İş Başkan Adayı Hüseyin Öz)

"İNSAN TWITTER İNFAZCISINA NEDEN PARA ÖDER?"

Kendisinin itirazlarına rağmen bu paranın ödendiğini ileri süren Öz, "İtiraz eden bir kişi daha oldu o yönetim kurulunda. Niye ödendi bu para. İnsan Twitter infazcısına neden para öder? Eğer bir açığın varsa kendi hesabından vereceksin, eğer bir sorunun varsa kendi imkanlarınla çözeceksin. Ama anladım ki Ankara Kuşu üzerinden bize de operasyon yapılacakmış, biz de terbiye edilecekmişiz." şeklinde konuştu.

Tapu kayıtlarını yayınladığını belirten Öz, bir kuruş haram yemediğini, aksini düşünenin başsavcılığa başvurmasını istedi.