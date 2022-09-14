Hüseyin Öz’den “Ankara Kuşu” itirafı: 50 bin Euro şantaj parası ödendi
Sendikanın 14'üncü Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını ilan eden Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Başkan Vekili Hüseyin Öz hitabında önemli bir itirafta bulundu. Hak-İş Konfederasyonu yöneticilerinin Twitter’daki “Ankara Kuşu” hesabına 50 bin Euro ödediğini öne süren Öz, "İnsan Twitter infazcısına neden para öder?" açıklamasını yaptı.
Hizmet-İş Sendikası Başkan Vekili Hüseyin Öz, Ankara'da bir otelde düzenlediği aday tanıtım toplantısında katılımcılara seslendi.
Hüseyin Öz, burada yaptığı konuşmada, Hak-İş Konfederasyonu yönetiminin 'Ankara Kuşu'na 50 bin Euro ödediğini öne sürdü.
'ANKARA KUŞU'NDAN HAK-İŞ'E ŞANTAJ
"Hakkımda yazı yazıyor, kim bu Ankara Kuşu. Twitter mafyası, sosyal medya mafyası. Önüne gelen herkesin üstüne çöken ve ondan para alan ve infaz eden. Nasıl oldu da benim hakkımda yazdı bu Ankara Kuşu?" ifadelerine yer veren Hüseyin Öz, "Söylemek istiyorum, bugün artık bunun gizlenecek bir tarafı yok. Bütün itirazlarımıza rağmen Sayın Genel Başkanımızın talebi ile yönetim kurulundan Ankara Kuşu hesabına 50 bin Euro para ödendi." ifadelerini kullandı.
(Hak-İş Başkan Adayı Hüseyin Öz)
"İNSAN TWITTER İNFAZCISINA NEDEN PARA ÖDER?"
Kendisinin itirazlarına rağmen bu paranın ödendiğini ileri süren Öz, "İtiraz eden bir kişi daha oldu o yönetim kurulunda. Niye ödendi bu para. İnsan Twitter infazcısına neden para öder? Eğer bir açığın varsa kendi hesabından vereceksin, eğer bir sorunun varsa kendi imkanlarınla çözeceksin. Ama anladım ki Ankara Kuşu üzerinden bize de operasyon yapılacakmış, biz de terbiye edilecekmişiz." şeklinde konuştu.
Tapu kayıtlarını yayınladığını belirten Öz, bir kuruş haram yemediğini, aksini düşünenin başsavcılığa başvurmasını istedi.
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