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Altılı masadaki 'HDP' çatlağı sonrası Demirtaş'ın sözlerine sansür: Apar topar yayından kaldırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Altılı masadaki ’HDP’ çatlağı sonrası Demirtaş’ın sözlerine sansür: Apar topar yayından kaldırıldı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, 'bakanlık vaadi' üzerinden birbirine düştü. İYİ PArti ve CHP arasındaki kavgalar sıcaklığını korurken, HDP'den dikkat çeken bir hamle geldi. HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terörist başı Abdullah Öcalan'ı işaret ettiği açıklamaları, parti tarafından apar topar yayından kaldırıldı. Gelişme, ittifak ortaklarının gerilimi tırmandırmamak maksadıyla 'yanaşması' olarak yorumlandı.

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'dışarıdan' destek verdiği altılı masa, 'bakanlık vaadi' üzerinden birbirine girdi.

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözleri, İYİ Parti'de infiale neden olurken, partililer arasındaki karşılıklı atışmalar gündemi bir hayli meşgul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortaklarını hedef alarak, "Parti görüşleri bu demek ki" ifadelerini kullandı ve HDP ile aynı masada olamayacaklarını öne sürdü.

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş ise, İYİ Parti ile HDP arasındaki kirli iş birliğini gözler önüne sererek, "HDP'nin verdiği oyla kazanılan belediyelerde ihaleler aldılar, tek tek biliyorum, konuşturmasınlar beni..." dedi.

HDP'DEN 'DEMİRTAŞ' AYARI: SÖZLERİ YAYINDAN KALDIRILDI

Tüm bu gelişmelerin ışığında HDP kanadında ise oldukça ilginç bir gelişme yaşandı.

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir." sözleri, HDP tarafından apar topar kaldırıldı.

"İTTİFAKTAKİ GERİLİMİ TIRMANDIRMAMAK İÇİN..."

Demirtaş'a ait olduğu belirtilerek HDP'nin resmi sosyal medya hesaplarından ve sitesinden paylaşılan bu sözler daha sonra silindi. Sözlerin olduğu sayfa yayından kaldırıldı.

Gelişme, ittifak ortaklarının gerilimi tırmandırmamak maksadıyla 'yanaşması' olarak yorumlandı.

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