Altılı masadaki ’HDP’ çatlağı sonrası Demirtaş’ın sözlerine sansür: Apar topar yayından kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortaklarını hedef alarak, "Parti görüşleri bu demek ki" ifadelerini kullandı ve HDP ile aynı masada olamayacaklarını öne sürdü.

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş ise, İYİ Parti ile HDP arasındaki kirli iş birliğini gözler önüne sererek, "HDP'nin verdiği oyla kazanılan belediyelerde ihaleler aldılar, tek tek biliyorum, konuşturmasınlar beni..." dedi.