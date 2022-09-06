Altılı masadaki 'HDP' çatlağı sonrası Demirtaş'ın sözlerine sansür: Apar topar yayından kaldırıldı
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, 'bakanlık vaadi' üzerinden birbirine düştü. İYİ PArti ve CHP arasındaki kavgalar sıcaklığını korurken, HDP'den dikkat çeken bir hamle geldi. HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terörist başı Abdullah Öcalan'ı işaret ettiği açıklamaları, parti tarafından apar topar yayından kaldırıldı. Gelişme, ittifak ortaklarının gerilimi tırmandırmamak maksadıyla 'yanaşması' olarak yorumlandı.
Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'dışarıdan' destek verdiği altılı masa, 'bakanlık vaadi' üzerinden birbirine girdi.
CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözleri, İYİ Parti'de infiale neden olurken, partililer arasındaki karşılıklı atışmalar gündemi bir hayli meşgul etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortaklarını hedef alarak, "Parti görüşleri bu demek ki" ifadelerini kullandı ve HDP ile aynı masada olamayacaklarını öne sürdü.
CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş ise, İYİ Parti ile HDP arasındaki kirli iş birliğini gözler önüne sererek, "HDP'nin verdiği oyla kazanılan belediyelerde ihaleler aldılar, tek tek biliyorum, konuşturmasınlar beni..." dedi.
HDP'DEN 'DEMİRTAŞ' AYARI: SÖZLERİ YAYINDAN KALDIRILDI
Tüm bu gelişmelerin ışığında HDP kanadında ise oldukça ilginç bir gelişme yaşandı.
Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir." sözleri, HDP tarafından apar topar kaldırıldı.
"İTTİFAKTAKİ GERİLİMİ TIRMANDIRMAMAK İÇİN..."
Demirtaş'a ait olduğu belirtilerek HDP'nin resmi sosyal medya hesaplarından ve sitesinden paylaşılan bu sözler daha sonra silindi. Sözlerin olduğu sayfa yayından kaldırıldı.
Gelişme, ittifak ortaklarının gerilimi tırmandırmamak maksadıyla 'yanaşması' olarak yorumlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EK TERCİH TABAN PUANLARI: YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...
- YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri açıklandı mı? ÖSYM kılavuzu...
- Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru ekranı...
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı?
- Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? 7 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? İl il bakım maaşı yatanlar listesi...
- AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne zaman sona erecek? Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuruları hangi tarihe bitecek?
- KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları açıklandı mı?
- %22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Asgari ücret zammı için kritik açıklama: 3 formül masaya geldi! Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuruları sonuçları ne zaman açıklanır?
- Transfer sezonu ne zaman bitiyor, kapanıyor? 2022-2023 sezonu transfer sezonu ayın kaçında bitecek?