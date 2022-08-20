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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan altılı masaya salvolar: Konuşmaktan korkuyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.08.2022
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan altılı masaya salvolar: Konuşmaktan korkuyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bunlar daha kimi aday çıkaracaklarını masada konuşmaktan korkuyorlar. 'Masa çatlar, masa dağılır, O yüzden şimdi vakti değil' diye konuşmayı erteliyorlar. Bu masa yedilidir. Milletin gözünden kaçırılmak istenen HDP'dir. Yedi cepheden değil yedi düvelden hareketle büyük bir seçim kampanyasıyla Türkiye karşı karşıyadır" dedi.

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