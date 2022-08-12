Altılı masadan 'aday' açıklaması: İçimizden çıkması gerektiği kanaatindeyiz
Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masanın temsilcilerinden Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayın kendi içlerinden birisi olması gerektiğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday olmayacağını açıklamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise adaylığı için PR çalışmalarına başlamıştı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masada 'aday' krizi yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde 'liderler zirvesi' adı altında toplanacak muhalefet partisi genel başkanları, 'ortak aday' ya da 'çoklu aday' formulünü masaya yatıracak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ittifak ortaklarına baskı kurmayı sürdürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması 'altılı masadaki' krizin daha da derinleşmesine neden oluyor.
TOPLANTI KRİZİ: GÖRÜŞME ERTELENMİŞTİ
İttifak ortaklarını ikna edebilmek maksadıyla yoğun çaba harcayan CHP lideri, 7 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılması planlanan toplantıyı iple çekiyordu. Ancak toplantının tarihi yaşanan kriz nedeniyle 21 Ağustos olarak değiştirilmişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre, toplantının iptal edilmesinin gerekçesi aday konusunda yaşanan anlaşmazlığın derinleşmesi oldu. HDP'nin de dışarıdan destek verdiği masadaki genel kanı, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma şansının düşük olduğu yönünde.
GÜLTEKİN UYSAL'DAN 'ADAY' AÇIKLAMASI
Tüm bu gelişmelerin ışığında altılı masa temsilcilerinden Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'aday' konusuna değinen Uysal, "Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz" dedi.
TEPKİLER ART ARDA GELDİ
Uysal'ın tweet'ine, muhalefet partilerine oy veren vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Kılıçdaroğlu'nu işaret eden açıklamayı sert bir dille eleştirdi.
AKŞENER 'ADAY DEĞİLİM' DEDİ GERİYE 5 ADAY KALDI
Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını, "Kadından imam olmaz" diyerek ilan eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını kapatarak, belediye başkanlarını işaret etmişti.
KILIÇDAROĞLU'NUN PR'INI CHP'LİLER YAPIYOR: HER FIRSATTA 'ADAYIMIZ O' AÇIKLAMASI
CHP'li birçok isim son dönemde adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu açıklıyor. Adeta bir PR çalışmasına dönüşen gelişmeler, kamuoyunda sık sık yankı buluyor.
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'li bir vekil ile konuştuğunu ve Kılıçdaroğlu'nun bu vekile aday olacağını açıkladığını duymuştu. Yarkadaş, "Geçmiş dönem milletvekili arkadaşımız, CHP lideri ile kısa bir süre önce yaptığı sohbette 'Sayın genel başkanım, Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?' diye soruyor. Kılıçdaroğlu hiç duraksamadan 'Adayım' yanıtını veriyor." ifadelerini kullanmıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu. Altılı masanın aday tarifine harfiyen uyduğunu vurgulayan Ağbaba, "Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu diyebiliriz hiç kuşkusuz." diye konuşmuştu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldığı bir televizyon programında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurmuştu. İddialı bir çıkış yapan Altay, "Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal." demişti.
Edirne Belediye Başkanı Cemal Gürkan, kentte düzenlenen bir etkinlikte, kürsüye davet ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Sayın Cumhurbaşkanım" ifadesini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU "ÖNÜMDEN ÇEKİLİN" DEMİŞTİ
Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Ya bana katılın ya şimdi şu anda önümden çekilin" çıkışında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu meydan okumasına Ekrem İmamoğlu, meydanlardan rest çekmişti. Gelişme sonrası parti içerisinden İmamoğlu'na olan tepkiler yükselmiş, tatil skandalı sonrasında da adaylığının üzeri çizilmişti.
ORTAK ADAYDA UZLAŞMA OLMAZSA ÇOKLU ADAY FORMÜLÜ RAFTAN İNECEK
Eğer, altılı masa ortak oday üzerinde uzlaşamazsa her parti kendi adayını çıkaracak. Yani ''çoklu aday'' formülü yeniden raftan inecek, seçim strateji sil baştan ele alınacak.
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