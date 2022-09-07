Altılı masanın planı ortaya çıktı! İşte HDP’nin Millet İttifakı’ndan talepleri

HDP'Yİ ÇANTADA KEKLİK OLARAK GÖRDÜLER

Ortada aslında bir ittifak yok bir platform var. Gürsel Tekin'in açıklamaları bu platformun ne kadar boş olduğunu gösterdi. Bu masa neye yaradı? Bir algı yaratılmaya çalışıldı ve milletvekilleri seçimlerinde öne çıkabilmek adına bir adım atıldı. HDP'yi de bu işe karıştırmayıp onları çantada keklik olarak görüldü.