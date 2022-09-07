Altılı masanın planı ortaya çıktı! İşte HDP'nin Millet İttifakı'ndan talepleri
Eski Bakan Bülent Akarcalı A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Akarcalı HDP'ye bakanlık vaadine ilişkin "Gürsel Tekin 'HDP'ye bakanlık' söylemiyle 6'lı masanın işlevsizliğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Akarcalı ayrıca HDP'nin Millet İttifakı'ndan taleplerini de açıkladı. İşte detaylar...
Eski Bakan Bülent Akarcalı A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakı ile HDP arasındaki ilişkiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
HDP'Yİ ÇANTADA KEKLİK OLARAK GÖRDÜLER
Ortada aslında bir ittifak yok bir platform var. Gürsel Tekin'in açıklamaları bu platformun ne kadar boş olduğunu gösterdi. Bu masa neye yaradı? Bir algı yaratılmaya çalışıldı ve milletvekilleri seçimlerinde öne çıkabilmek adına bir adım atıldı. HDP'yi de bu işe karıştırmayıp onları çantada keklik olarak görüldü.
HDP KENDİ ADAYININ SİNYALİNİ VERDİ
Gürsel Tekin'in beyanatı bunları ne kadar balon olduğunu ortaya çıkardı. Bu altılı arasında ciddi bir bağ olmadığı ortaya çıktı. HDP'nin bakanlık talebi olmadığını açıklarken, kendi adaylarını çıkarabileceklerinin sinyalini verdi.
HDP NE TALEP EDİYOR?
HDP'nin hedeflerinin ne olduğuna yönelik hiçbir tartışma yapmadılar. HDP'nin isteği belediyelerde özerklik ve muhattap teröristbaşı. Diğer yandan terör suçlarının affı isteniyor. Bu aslında Sevr'in kısmi uygulanması gibi bir şey.
HDP SONRASI PKK DA MEŞRULAŞTIRILMAK İSTENECEK
HDP'nin meşrulaştırılması sonrasında PKK'da meşrulaştırılmaya çalışılacak. Meral Hanım'ın tavrını takdir ettim. Kemal Bey hep yuvarlak şeyler ortaya koyuyor.
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