CHP kadrolu HDP'li! Nevaf Bilek hakkında dikkat çeken '7 Haziran' gerçeği
CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek’in, “Diyarbakır Kürdistan’ın bir şehridir” açıklaması tepki topladı. Bilek’in 7 Haziran seçimlerinde de kullandığı sandıktan silme HDP çıktı. CHP’li Bilek’in, kendi partisine oy vermediği anlaşıldı.
HDP ile gizli ittifak kuran CHP'de bakanlık vaadinin ardından yeni bir skandal daha patladı. CHP'li Nevaf Bilek, partisinin il kongresinde yaptığı Kürtçe açıklamalarında Diyarbakır için Kürdistan'ın bir şehri ifadelerini kullandı.
Açıklama büyük tepki toplarken, kendisi CHP'de görünen Bilek'in 7 Haziran seçimlerinde HDP ile nasıl omuz omuza çalıştığı da ortaya çıktı.
Bilek'in memleketi Siirt'te görevli olduğu sandıktan CHP'ye sıfır oy çıkarken, HDP'ye ise 37 oy çıktığı belirlendi. O dönem il başkanı olan Bilek'in kendi partisine bile oy vermediği, HDP'yi desteklediği ortaya çıktı.
KURSAKLARINDA KALACAK
Şehit aileleri ve gaziler adına konuşan Gazi Aylar: KHK'lılara hizmet etme derdinde olan ve "PKK destekçilerine bakanlık verilebilir" diyenlere çok açık mesajımızdır:
Bre gafiller siz kimin bakanlığını kime veriyorsunuz, kimin toprağını PKK'ya peşkeş çekiyorsunuz? Devlete ve millete kasteden darbeci hainleri kimin sokaklarına salıyorsunuz? Utanmıyor musunuz?
Konya'da yaşayan gazi Ahmet Kıytık (50): Ben bu ülke için kulaklarımı verdim, gerekirse kolumu, bacağımı, canımı veririm. İstedikleri kadar bölmek istesinler, hevesleri kursaklarında kalacak. Bu ülkeyi bölemezsiniz, vatan evlatları buna izin vermez.
Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. Böyle insanların Atatürk'ün partisinde olmasından dolayı ben utanıyorum. Ben ve benim gibi birçok kardeşim ülkemiz için gazi olduk, şehit olduk.
Bizler hayattayken kimse bu ülkeyi bölemez. Buna asla izin vermeyiz. Tarihte de birçok kez denediler ama bizi bölmeye güçleri yetmedi, yetmeyecek de" dedi.
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