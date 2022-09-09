İYİ Parti masayı dağıttı: CHP ile ittifak içinde değiliz

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, CHP ile son günlerde yaşadıkları polemiklere ilişkin değerlendirme yaptığı canlı yayında, 'bir ittifak içinde olmadıklarını' söyledi. Canlı yayın konuklarının şaşkın bakışları arasında açıklamalarını sürdüren Poyraz, "Seçim kararı alındıktan sonra altı parti ittifak içinde olabilir" dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri, kendisine yöneltilen "CHP ile ortak olmadığınızı mı söylüyorsunuz şu an?" sorusuna 'evet' yanıtını verdi.