09 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti masayı dağıttı: CHP ile ittifak içinde değiliz

İYİ Parti masayı dağıttı: CHP ile ittifak içinde değiliz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2022 01:35
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, CHP ile son günlerde yaşadıkları polemiklere ilişkin değerlendirme yaptığı canlı yayında, 'bir ittifak içinde olmadıklarını' söyledi. Canlı yayın konuklarının şaşkın bakışları arasında açıklamalarını sürdüren Poyraz, "Seçim kararı alındıktan sonra altı parti ittifak içinde olabilir" dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri, kendisine yöneltilen "CHP ile ortak olmadığınızı mı söylüyorsunuz şu an?" sorusuna 'evet' yanıtını verdi.
İYİ Parti masayı dağıttı: CHP ile ittifak içinde değiliz
İYİ Parti masayı dağıttı: CHP ile ittifak içinde değiliz
Yarkadaş İYİ Parti’nin ihale ağını yayınladı
Yarkadaş İYİ Parti'nin ihale ağını yayınladı
DEAŞ elebaşı Al Sumaidai Türkiye’de yakalandı!
DEAŞ elebaşı Al Sumaidai Türkiye'de yakalandı!
Türkiye’den Pakistan’a 12. uçak
Türkiye'den Pakistan'a 12. uçak
Vatan Anıtı’na çelenk koyma töreni
Vatan Anıtı’na çelenk koyma töreni
Sisak İslam kültür merkezi açılışı
Sisak İslam kültür merkezi açılışı
Başkan Erdoğan Hırvatistan’da açılışa
Başkan Erdoğan Hırvatistan'da açılışa
6’lı masa dağılıyor mu?
6'lı masa dağılıyor mu?
Ortak basın toplantısı
Ortak basın toplantısı
Anlaşmalar imzalandı
Anlaşmalar imzalandı
Mersin yangını kontrol altında
Mersin yangını kontrol altında
Başkan Erdoğan Hırvatistan’da
Başkan Erdoğan Hırvatistan'da
Daha Fazla Video Göster