Mehmet Sevigen altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masanın cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olduğunu açıkladı. Akşener'in ikna olması durumunda Gül'ün adaylığının hemen açıklanacağını vurgulayan Sevigen, "Kılıçdaroğlu en büyük kazığı İYİ Parti'den yiyecek." dedi. Kılıçdaroğlu'nu partiye kaydettirdiği için toplumdan özür dileyen Sevigen, "Kemal Bey, HDP sempatizanı bir CHP'lidir. Bunu bilerek söylüyorum." diye konuştu.
Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, Deniz Baykal'ın en yakınında bulunan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e özel açıklamalarda bulundu.
"ALTILI MASANIN ADAYI ABDULLAH GÜL"
Sevigen, masanın 6 partiden ibaret olmadığını işaret ederek 6+1+1 formülü ile HDP ve ABD'nin masayı kontrol ettiğini vurguladı. Sevigen, Gül için zemin hazırlandığını söyleyerek Meral Akşener'in ikna olması durumunda masanın adayının Abdullah Gül olacağını söyledi.
Sevigen, Gül'ün adaylığının geçen seçimden bu yana gündemde olduğuna dikkat çekerek "Yukarıdan belirli gruplar baskı yaparak Meral Hanım'ı ikna ederse yine ben 6+1+1'in adayının Abdullah Gül olduğuna inanıyorum" dedi.
"3 YILDIR TEKRARLIYORUM..."
Eski CHP Genel Başkanı konuya ilişkin, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen seçimden beri kafasında Abdullah Gül olduğuna inanan bir insanım. 3 yıldır bunu hep tekrarlıyorum. Kemal Bey'in kafasında bu var. Geçen dönem zaten Meral Hanım'ı ikna etselerdi aday Abdullah Gül olacaktı. Saadet Gül'ü aday olarak çıkardı. CHP zaten gitti görüştü, Kemal Bey de gitti. Fakat Meral Hanım'ı ikna olmayınca Muharrem İnce aradan çıktı. Ama ben daha Kemal Bey'in kafasından Abdullah Gül'ün çıktığına inanmıyorum. Yine bir fırsatını bulurlarsa, yukarıdan belirli gruplar baskı yaparak Meral Hanım'ı ikna ederse yine ben 6+1+1'in adayının Abdullah Gül olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.
"ALTILI MASADA SADECE ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI VAR"
Altılı masanın 6-7 kez toplandığını ve hanımların altın gününe döndüğünü vurgulayan Sevigen, "Birbirlerine yemek ikram ediyor arkadaşlar. 6+1 hatta 6+1+1… Biden muhalefeti destekleyeceğini söyledi. Erdoğan'ı devirmek için. Bizim arkadaşların hiçbirisi tepki göstermedi. Türkiye için dışarıdan talimat alırsanız, emir alırsanız onun altından kalkamazsınız. Yardım alırsanız borçlu kalırsınız." dedi.
Altılı masada sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olduğunu ifade eden Sevigen, "Erdoğan'ı sevenler ve sevmeyenler diye Türkiye ikiye ayrılmış. Yani oradan çıkacak bir isim kim olursa olsun çok fazla etkisi olmayacak. Dikkat bedin konuşmalarına, diyorlar ki biz belirleyeceğiz. Ama alttaki taban hiç onların umurlarında değil. Tıpış tıpış gidip y vereceksiniz gözüyle bakıyorlar ama durum öyle değil. Aday Türkiye'ye yönetecek mi, yönetemeyecek mi? Yetenekleri nedir, kabiliyetleri nedir bakmıyorlar." dedi.
"ERDOĞAN'A TEK ADAM DİYOR ÖNCE AYNAYA BAKIP KENDİSİNİ GÖRSÜN"
Sevigen çarpıcı açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Oturuyor geceleri video çekiyor. Bizim parti politikalarını söylemek için Meclis grubumuz var, kurultayımız var bir de MYK var. Bunların hepsini yok saydı bütün kurumları allak bullak etti. Tayyip Bey'e tek adam diyor ya hani CHP içerisinde tek adam o. Parti tabanı kan ağlıyor. İstanbul'da 4900 kişi istifa etmiş, Ankara'da İzmir'de 3'er bin 4'er bin kişi istifa ediyor partiden. Elazığ'da Kırklareli'nde ihraç ediyorlar. Yani partide kendinden olmayanları dışlıyorlar. Başkasına tek adam diyeceğine önce aynaya bakıp kendisini görmesi lazım.
Parti böyle değişti, değerleri yok edildi. Atatürk'e Atatürk diyemeyen bir il başkanı, asılsız Ermeni iddialarını destekleyen bir il başkanı ile hareket ediyoruz. PKK'ya PYD'ye terör örgütü diyemeyen milletvekilleri var.
"KILIÇDAROĞLU'NU CHP'YE KAYDETTİĞİM İÇİN TOPLUMDAN ÖZÜR DİLİYORUM"
Kurucu partinin böyle mi olması lazım Atatürk'ün de İsmet Paşa'nın da Ecevit'in de kemikleri sızlıyor. Bunun kabahati de bizdendir. Ben toplumdan özür diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu partiye kaydettiğim için… Ama bilemezsin tabi kavun değil ki koklayasın.
"KILIÇDAROĞLU'NA EN BÜYÜK KAZIĞI İYİ PARTİ ATACAK"
Biz 27.8'de bıraktık şimdi parti 17 kararsızlar dağılmadan önce kararsızlar dağıldı mı 23-25. Büyütemiyorsan kardeşim 12 yıl oldu, 10 seçim kaybettin günah değil mi bu insanların önüne kesiyorsun bıraksana. Cumhurbaşkanı olacağım diyorsun e ol… Olamıyorsun. Çık bakalım. Ben iddia ediyorum sana en büyük kazığı İYİ Parti atacak."
"KEMAL BEY HDP SEMPATİZANI"
Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yakın temasta olduğunun altını çizerek "Kemal Bey, HDP sempatizanı bir CHP'lidir. Bunu bilerek söylüyorum. Yoksa bu olaylar olur mu?" dedi.
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