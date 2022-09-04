Mehmet Sevigen altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

"ERDOĞAN'A TEK ADAM DİYOR ÖNCE AYNAYA BAKIP KENDİSİNİ GÖRSÜN"

Sevigen çarpıcı açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Oturuyor geceleri video çekiyor. Bizim parti politikalarını söylemek için Meclis grubumuz var, kurultayımız var bir de MYK var. Bunların hepsini yok saydı bütün kurumları allak bullak etti. Tayyip Bey'e tek adam diyor ya hani CHP içerisinde tek adam o. Parti tabanı kan ağlıyor. İstanbul'da 4900 kişi istifa etmiş, Ankara'da İzmir'de 3'er bin 4'er bin kişi istifa ediyor partiden. Elazığ'da Kırklareli'nde ihraç ediyorlar. Yani partide kendinden olmayanları dışlıyorlar. Başkasına tek adam diyeceğine önce aynaya bakıp kendisini görmesi lazım.



Parti böyle değişti, değerleri yok edildi. Atatürk'e Atatürk diyemeyen bir il başkanı, asılsız Ermeni iddialarını destekleyen bir il başkanı ile hareket ediyoruz. PKK'ya PYD'ye terör örgütü diyemeyen milletvekilleri var.