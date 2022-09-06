06 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mustafa Levent Göktaş’ın avukatlığını FETÖ sanıklarının avukatı üstlendi

Mustafa Levent Göktaş’ın avukatlığını FETÖ sanıklarının avukatı üstlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
ABONE OL
Mustafa Levent Göktaş’ın avukatlığını FETÖ sanıklarının avukatı üstlendi

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'daki Haskovo İl Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Ergenekon, Balyoz ile Oda TV soruşturma ve davalarındaki sanıkların avukatlığını Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın ile birlikte yapan Hüseyin Ersöz Göktaş'ın avukatlığını sürdüreceğini açıkladı. Ersöz, Günel ve Akalın'ın Silivri'de FETÖ'cü isimleri defalarca ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

Ergenekon, Balyoz ile Oda TV soruşturma ve davalarındaki sanıkların avukatlığını Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'la birlikte yapan Hüseyin Ersöz geçtiğimiz gün, Bulgaristan'da yakalanan Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın avukatlığını sürdüreceğini açıkladı.

Ersöz'ün, Atatürkçü kimliği ile bilinen Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından birine avukatlık yapacağını açıklaması kafalarda soru işaretleri bıraktı.

LEVENT GÖKTAŞ YAKALANDI! İŞTE DETAYLAR / VİDEO

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, Fetullah Gülen'in cemaat yapılanmasını, organizasyonunu ve eylemlerini anlattığı 'Köstebek' adlı kitap üzerinde çalıştığı sırada 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürülmüştü.

FETÖ'CÜ İSİMLERİ DEFALARCA ZİYARET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Daha önce de FETÖ'nün finans ayağında kritik rolleri olan işadamlarının avukatlığını yapan Ersöz, Günel ve Akalın'ın Silivri'de FETÖ'cü isimleri defalarca ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

MEKTUBU ERSÖZ SERVİS ETTİ
Akalın'ın, FETÖ borsası şebekesi içerisinde yer aldığı belirlenmiş, 2 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Göktaş'ın yazdığı mektubu, yakalanmasından 3 gün önce basına servis edenin de Ersöz olduğu iddia edildi.

Kırmızı bültenle aranan Göktaş hakkında hazırlanan iade dosyası dün Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nca Bulgaristan İnterpol'e gönderildi. Göktaş da Bulgaristan Haskovo'da ilk kez hâkim karşısına çıktı.

KELEPÇELİ GETİRİLDİ
Göktaş, adliyeye el ve ayakları kelepçeli olarak getirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, savcılık Göktaş'ın tutukluluk süresinin 40 gün uzatılmasını istedi.

Levent Göktaş hakim karşısında! LEVENT GÖKTAŞ HAKİM KARŞISINDA!
Levent Göktaş Bulgaristan’da yakalandı LEVENT GÖKTAŞ BULGARİSTAN'DA YAKALANDI
Hablemitoğlu suikastının 1 numarası için karar HABLEMİTOĞLU SUİKASTININ 1 NUMARASI İÇİN KARAR
Hablemitoğlu suikastında emir FETÖ imamından HABLEMİTOĞLU SUİKASTINDA EMİR FETÖ İMAMINDAN
Karanlık cinayetlerin sır perdesi aralandı! KARANLIK CİNAYETLERİN SIR PERDESİ ARALANDI!
Bir tetikçi iki suikast! BİR TETİKÇİ İKİ SUİKAST!
Levent Göktaş’ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı LEVENT GÖKTAŞ'IN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Hablemitoğlu suikastı! Emekli yüzbaşı tutuklandı HABLEMİTOĞLU SUİKASTI! EMEKLİ YÜZBAŞI TUTUKLANDI
Necip Hablemitoğlu suikastinde flaş gelişme! NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTİNDE FLAŞ GELİŞME!
Necip Hablemitoğlu suikastında FETÖ gerçekleri! NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTINDA FETÖ GERÇEKLERİ!
Suikast zanlısı Bulgaristan’da yakalandı SUİKAST ZANLISI BULGARİSTAN'DA YAKALANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA