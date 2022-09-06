Mustafa Levent Göktaş’ın avukatlığını FETÖ sanıklarının avukatı üstlendi

FETÖ'CÜ İSİMLERİ DEFALARCA ZİYARET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Daha önce de FETÖ'nün finans ayağında kritik rolleri olan işadamlarının avukatlığını yapan Ersöz, Günel ve Akalın'ın Silivri'de FETÖ'cü isimleri defalarca ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.