Necip Hablemitoğlu suikastında FETÖ gerçekleri! Kritik isim gözaltında

MUSTAFA ÖZCAN'IN ÖZEL KALEMİ GÖZALTINDA

Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'ye getirilerek ifadesinin alınmasının ardından Şubat ayında yapılan ilk operasyonda, Nuri Gökhan Bozkır ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığı ile irtibatı sağlayan sivil Aydın Köstem, ile eski Özel Kuvvetler Komutanlığı MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş'ın o dönem emir astsubayı olan emekli asker Mehmet Narin tutuklanmıştı.İkinci dalga operasyonda MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş ile birlikte gözaltı kararı verilen 9 isim arasında önemli bir ismin daha olduğu ortaya çıktı. Suikastın yapıldığı tarihlerde ve sonrasında FETÖ'nün iki numarası olan Mustafa Özcan'ın özel kalemi olarak görev yapan Memiş Aytekin'in de suikaste katıldığı iddia edilen askerlerle birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.