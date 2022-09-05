05 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Necip Hablemitoğlu suikastinde yeni gelişme! Bulgaristan'dan resmi talep

Necip Hablemitoğlu suikastinde yeni gelişme! Bulgaristan'dan resmi talep

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
ABONE OL
Necip Hablemitoğlu suikastinde yeni gelişme! Bulgaristan’dan resmi talep

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan’a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA