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Son dakika: Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme: Emekli yüzbaşı tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2022
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Son dakika: Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme: Emekli yüzbaşı tutuklandı

Son dakika haberi... Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

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