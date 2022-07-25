Bir tetikçi iki suikast! Necip Hablemitoğlu suikastının tetikçisi Ahmet Tarkan Mumcuoğlu İhsan Güven’i de öldürdü

Fikret Emek

Fikret Emek, Ergenekon operasyonları Haziran 2007'de başladıktan sonra evinde bulunan silahlarla ilgili olarak FETÖ Savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulanırken, "Ben o silahları çatı katında hatıra olsun diye saklamıştım, hepsi paslıydı. Orada olduklarını bile unutmuşum" diye savunma yaptı. Öz, sonradan sanki Fikret Emek'i korurcasına dosyasını tefrik etti ve Emek'in silahlı terör örgüt üyeliğinden değil sadece ateşli vahim silah bulundurmaktan ceza almasını sağladı.