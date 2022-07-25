Bir tetikçi iki suikast! Necip Hablemitoğlu suikastının tetikçisi Ahmet Tarkan Mumcuoğlu İhsan Güven'i de öldürdü
Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili soruşturmada bir cinayetin daha gizemi çözüldü. 2002’de Hablemitoğlu suikastinde tetiği çeken eski özel kuvvetler mensubu Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun 2 yıl sonra Dost tarikatı lideri İhsan Güven cinayetinin de tetikçisi olduğu ortaya çıktı. O yıllarda FETÖ tehlikesini konuşmak için bir araya gelen Hablemitoğlu ve Güven’in aynı tetikçi tarafından öldürülmesi örgütün organize suikast planına işaret ediyor.
Necip Hablemitoğlu suikastında tetiği çeken eski Özel Kuvvetler mensubu Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun Hablemitoğlu'ndan iki yıl sonra öldürülen İhsan Güven cinayetinde de tetiği çeken kişi olduğu ortaya çıktı. 2002'de öldürülen araştırmacı-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastının şifreleri Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz'ın koordinesinde yürütülen soruşturmalarla bir bir çözülürken İhsan Güven cinayetinin bilinmeyenlerine dair de önemli ipuçlarına ulaşıldı.
KRİTİK SORUYA İTİRAF GİBİ CEVAP
Necip Hablemitoğlu suikastına karışan bütün şüphelilerin HTS kayıtları incelendi ve o dönemde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan Fikret Emek ile yardımcısı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun 1 Mayıs 2004'te Tuzla'da öldürülen Dost Tarikatı'nın kurucusu ve lideri İhsan Güven ile eşi Sibel Güven'in evine gittiği tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, şüpheli Tarkan Mumcuoğlu'na, "MAK Alay Komutanlığı'nda görevli iken Tuzla'ya gittiniz mi?" sorusunu yöneltti. Mumcuoğlu, "Gittiğimi hatırlamıyorum" diyerek geçiştirmeye çalıştı. Savcının ısrarlı ve emin soruları üzerine Mumcuoğlu, bir hususu hatırladığını söyleyip araya girdi ve Tuzla'ya cinayetin olduğu zaman diliminde İhsan Güven'in evine Fikret Emek'le birlikte gittiğini itiraf etti.
SAVCILIK, BAŞKALARI ADINA KAYITLI GSM HATLARINI TESPİT ETTİ
Mumcuoğlu'nun çelişkili ifadesi üzerine savcılık HTS ve baz kayıtları başta olmak üzere teknik delillerle ilgili araştırmasını derinleştirdi ve Mumcuoğlu'nun cinayetten 3 gün sonra yakınları tarafından cesedi bulunan iki maktulün öldürüldüğü zaman diliminde Tuzla'ya gittiğini belirledi. Üstelik Mumcuoğlu Tuzla'ya giderken yanlarında kendi GSM hatlarını değil, başkaları adına kayıtlı GSM hatlarını yanlarında götürmüşlerdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu önemli ayrıntıyı da delilleriyle tespit etti.
Ahmet Tarkan Mumcuoğlu
İKİSİ DE SOL GÖZÜNDEN VURULDU
Böylece Hablemitoğlu suikastının tetikçisi olduğu Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadesinin yanı sıra ek delillerle ortaya çıkarılan Mumcuoğlu'nun, geçmişte Deniz Kuvvetleri'nde istihbarat subayı olarak görev yapmış İhsan Güven'in öldürülmesinde de parmağı olduğu anlaşıldı.
Mumcuoğlu'nun Fikret Emek'le birlikte karıştığı İhsan Güven suikastı, 2004'ün en önemli faili meçhul cinayetlerinden biriydi. Hablemitoğlu suikastında, tetikçi işi şansa bırakmamıştı. Luger mermilerden ilki, Hablemitoğlu'nun sol gözünden girmişti. İhsan Güven de sol gözünden vurulmuştu. Ancak İhsan Güven'in vuran mermiler MKE yapımıydı. Sol gözden vurma, soruşturma makamları tarafından tetikçisinin imzası olarak değerlendirildi.
Nuri Gökhan Bozkır
OĞLUNA ADINI VERDİ
Hablemitoğlu suikastının sanıklarından olan ve Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, suikastın firari şüphelisi Muharebe Arama Kurtarma (MAK) alay komutanı Mustafa Levent Göktaş ile yakındı. Öyle ki oğlunun adını Göktaş'a olan bağlılığından ötürü Levent koymuştu. Bozkır, FETÖ'nün Haziran 2007'de Ergenekon Operasyonu'nu başlatmasını sağlayan mühimmatlarla yakalanan isim olan Fikret Emek'le de birlikte çalıştı.
Fikret Emek
Fikret Emek, Ergenekon operasyonları Haziran 2007'de başladıktan sonra evinde bulunan silahlarla ilgili olarak FETÖ Savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulanırken, "Ben o silahları çatı katında hatıra olsun diye saklamıştım, hepsi paslıydı. Orada olduklarını bile unutmuşum" diye savunma yaptı. Öz, sonradan sanki Fikret Emek'i korurcasına dosyasını tefrik etti ve Emek'in silahlı terör örgüt üyeliğinden değil sadece ateşli vahim silah bulundurmaktan ceza almasını sağladı.
FETÖ KİTABI İÇİN BULUŞMUŞLARDI
Sabah'ta yer alan habere göre, Mumcuoğlu'nun Fikret Emek'le birlikte karıştığı İhsan Güven suikastı 2004'ün en önemli faili meçhul cinayetlerinden biriydi. Dönemin FETÖ'cü polisleri tarafından perdelenen suikastın kurbanı İhsan Güven, şarkıcı Çelik'in bir dönem üyesi olduğu Dost Tarikatı'nın lideriydi. Hablemitoğlu, ölümünden bir süre önce İhsan Güven'le Fetullahçı yapılanmanın ne kadar tehlikeli olduğunu konuşmuş ve Köstebek adlı kitabında kullanılmak üzere bazı gizli belgeleri kendisinden edinmişti. Hablemitoğlu suikasta kurban gitmeden önce yakın arkadaşı olan İhsan Güven'le görüşmüştü.
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