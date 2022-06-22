22 Haziran 2022, Çarşamba
Bukalemun Göktaş! Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı Levent Göktaş'ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde suikaste uğrayan Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinde "planlayıcı" olarak aranan eski Özel Kuvvetler mensubu Mustafa Levent Göktaş'ın planları deşifre oldu. Antalya sokaklarında sırt çantasıyla gezen Göktaş'ın görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 22.06.2022 06:59
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