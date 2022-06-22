Bukalemun Göktaş! Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı Levent Göktaş’ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Göktaş, iki adreste de bulunamadı. Göktaş'ın kızının oturduğu sitede başka bir daire kiraladığını tespit eden polis, bu adrese gitti ancak zanlının çoktan firar ettiği belirlendi. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından kaçtığı belirlenen Göktaş'ın o andan itibaren adım adım izi sürülmeye başladı. İstanbul'da aranmaya başlayan zanlının, kendi aracıyla bir şirkete gittiği, daha sonra da bir restoranda iki işbirlikçi ve bir avukat ile kaçış planı yaptığı ortaya çıktı.

