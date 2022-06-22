22 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bukalemun Göktaş! Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı Levent Göktaş'ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Bukalemun Göktaş! Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı Levent Göktaş'ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberine göre: Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde suikaste uğrayan Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinde "planlayıcı" olarak aranan eski Özel Kuvvetler mensubu Mustafa Levent Göktaş'ın planları deşifre oldu. Antalya sokaklarında sırt çantasıyla gezen Göktaş'ın görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.06.2022 06:59
  • 1
  • 16
Bukalemun Göktaş! Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı Levent Göktaş’ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da evinin önünde 18 Aralık 2002'de suikaste uğrayan akademisyen Necip Hablemitoğlu soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından raftan indirildi. Suikastın olduğu güne ilişkin tanık ifadeleri yeniden alınarak tüm şüphelilere ilişkin HTS kayıtları incelendi ve olayla ilgisi olabilecek şüphelilere ulaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Bukalemun Göktaş! Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı Levent Göktaş’ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Bu kapsamda Ukrayna'da firari olan Nuri Gökhan Bozkır hakkında İnterpol araması çıkartıldı. Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatının operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nuri Gökhan Bozkır ile birlikte diğer şüphelilere yönelik tespitler yaptı.

  • 3
  • 16
Bukalemun Göktaş! Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı Levent Göktaş’ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Şimdiye kadar iki dalga yapılan operasyonlarda eski asker Bozkır, Enver Antaylı ile Mustafa Levent Göktaş'ı cinayet için görüştürdüğü değerlendirilen Aydın Köstem, Göktaş ile birlikte hareket eden özel kuvvetlerde görevli emekli asker Mehmet Narin, suikastın tetikçisi olduğu değerlendirilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve azmettiriciler arasındaki Fikret Emek tutuklandı. Suikastın planlayıcısı olduğu iddia edilen dönemin özel kuvvetler komutanlığında MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş ise firar etti.

  • 4
  • 16
Bukalemun Göktaş! Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı Levent Göktaş’ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

ADIM ADIM TAKİP

Mustafa Levent Göktaş'ın yaptığı kaçış planının detaylarına ve kaçış görüntülerine ilk kez SABAH ulaştı. İkinci dalga operasyonun başladığı 8 Haziran sabahı Mustafa Levent Göktaş'ın İstanbul Maslak'taki kızının evine, ikamet adresi olarak bildirdiği Ankara'daki ofisine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı baskın yapıldı.

  • 5
  • 16
Bukalemun Göktaş! Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı Levent Göktaş’ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Göktaş, iki adreste de bulunamadı. Göktaş'ın kızının oturduğu sitede başka bir daire kiraladığını tespit eden polis, bu adrese gitti ancak zanlının çoktan firar ettiği belirlendi. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından kaçtığı belirlenen Göktaş'ın o andan itibaren adım adım izi sürülmeye başladı. İstanbul'da aranmaya başlayan zanlının, kendi aracıyla bir şirkete gittiği, daha sonra da bir restoranda iki işbirlikçi ve bir avukat ile kaçış planı yaptığı ortaya çıktı.