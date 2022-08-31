Son dakika: Hablemitoğlu suikastının 1 numarası firari Levent Göktaş için kırmızı bülten kararı



KOMUTANLA KONUŞMAYI KOYMUŞLAR!

Zekeriya Öz'ün cinayeti karartmak için hazırladığı dosyanın eklerinde MGK Genel Sekreterliği de yapan kuvvet komutanlarından Cumhur Asparuk ile İhsan Güven arasında geçen bir konuşmanın tapesi de yer alıyor. Bu tapede Güven'in "O Fetullah hakkında da kitaplar yazmıştık. Akademi Komutanı 'Bu kitapları kütüphanemize koymamıza izin verir misiniz?' diye sordu. Ben de cevap verdim: 'Kafanıza koyun, kafanıza…' Bu tapeden Güven'in Gülen'le ilgili yazdığı kitapların FETÖ'yü rahatsız ettiği ve maktulün bu yüzden hedef seçildiği anlaşılıyor.



'KARDANADAM11' E-POSTA ADRESİ...

FETÖ, tıpkı Hablemitoğlu suikastında olduğu gibi azmettirdiği İhsan Güven cinayetini de karartmak için kendi polislerine 'Kardanadam11 @Gmail. com' isimli sahte e-mail adresinden e-posta ihbarı yaptı. Hablemitoğlu ve Güven'i öldürten örgütün bir üyesi yazmış gibi gösterilen bu ihbarda her iki suikastta da 'Ergenekon' şüpheli gibi gösterildi ve şöyle denildi: Bazı özel operasyonlarda kullanılan şahıslar ve ulaşılabilecek yakınları Özel Kuvvetler gibi birimlere alınarak inceleniyor. İBDA/C içerisinden bazı şahısların da yine bizim tavsiyemizle Özel Kuvvetlere alınarak eğitim verildiğini biliyorum.

FETÖ TEHDİDİNE İŞARET ETTİLER 2 YIL ARAYLA SUSTURUCULU SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜLER

Fetullahçılar Türkiye'nin yüz yüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır" tespitinde bulunan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Bu suikasttan 2 yıl sonra 1 Mayıs 2004'te Tuzla'da Dost Tarikatı lideri İhsan Güven ve eşi katledildi. Hablemitoğlu, ölümünden bir süre önce İhsan Güven'le Fetullahçı yapılanmanın ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu konuşmuş ve Köstebek adlı kitabında kullanılmak üzere bazı gizli belgeleri kendisinden edinmişti. İki isim de susturucu silahla öldürüldü. Hablemitoğlu suikastının ardından Güven çiftinde de eski Özel Kuvvetler mensubu Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun izine ulaşıldığı 25 Temmuz'da ortaya çıkmıştı.