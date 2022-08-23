Necip Hablemitoğlu suikastında emir FETÖ imamı Mustafa Özcan’dan

Altaylı suikastta; hem Hablemitoğlu, hem Özcan, hem de suikast timinin başında olduğu iddia edilen Levent Göktaş ile görüşen kilit isim oldu. Özcan ile Altaylı'nın Hablemitoğlu'nun FETÖ ile ilgili çalışmalarından vazgeçirme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine, devreye silahlı saldırı süreci başladı.