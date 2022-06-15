15 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Necip Hablemitoğlu suikastinde flaş gelişme! Ekipler Levent Göktaş'ın peşinde

Necip Hablemitoğlu suikastinde flaş gelişme! Ekipler Levent Göktaş'ın peşinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2022
ABONE OL
Necip Hablemitoğlu suikastinde flaş gelişme! Ekipler Levent Göktaş’ın peşinde

Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan, 8 şüpheliden 4’ü emniyette sorgulandı. İfade işlemleri tamamlanan 8 zanlıdan 4’ü adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen isimler arasında Enver Altaylı ile bağlantılı Osman Tuncer’in de olduğu öğrenilirken, dönemin Özel Kuvvetler MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş’ın kurulan özel ekip tarafından her yerde arandığı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA