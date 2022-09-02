02 Eylül 2022, Cuma
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Levent Göktaş yakalandı! Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısıydı... İşte detaylar
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.