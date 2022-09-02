Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Öte yandan Levent Göktaş'ın son fotoğrafı ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı. İşte o fotoğraf...
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.
LEVENT GÖKTAŞ YAKALANDI / VİDEO
Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.
ADIM ADIM YAKALANMA SÜRECİ
FETÖ/PDY'ye ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 yılında suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
Ukrayna'ya kaçan eski binbaşı Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Bozkır ve 2 şüpheli tutuklanırken diğerleri serbest kalmıştı. Genişletilen soruşturmada savcılık Haziran ayında yeni bir operasyon başlatmıştı.
GÖZALTINDAKİ FOTOĞRAFI İLK KEZ A HABER'DE
Gözaltındaki ilk fotoğrafı ilk kez A Haber'de yayınlandı. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Sekban, "Mustafa Levent Göktaş'ın yakalanmamak için sürekli olarak sürekli sakallarını keserek bıyıklarını uzatarak sürekli değişime gittiği tespit edilmişti. Türkiye'deyken yakalanma emri çıkarıldığında oldukça uzun bıyıkları bulunuyordu. Bunu da Antalya'da bir kafeye giderek kesmişti. Bu görüntüler de ilk kez A Haber'de yayınlanıyor. Bulgaristan'da yakalandıktan sonraki ilk görüntüleri Levent Göktaş'ın." ifadelerini kullandı.
KIRMIZI BÜLTEN KARARI
Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, suikastın firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş için hazırlanan kırmızı bülten talebini 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne göndermişti. Bunun üzerine emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.
HANGİ SUÇLARDAN ARANIYOR?
Tasarlayarak öldürme ve suç işleyerek kurulan örgüte üye olma suçundan Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı, soruşturma başlatılmıştı.
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