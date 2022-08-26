İsveç, Finlandiya ve Türk heyetleri bugün bir araya geliyor! Terörist iadeleri masada

Toplantıya, Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığında bir heyet katılıyor. İsveç ve Finlandiya'nın kurulmasını önerdiği mekanizmanın ilk toplantısında terör örgütü destekçilerinin iadesi masaya yatırılacak. Öte yandan, İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmek için henüz bir adım atmadığı öğrenildi. Ankara, "Şartlarımız sağlanmadan üye olamazlar" diyerek kararlı duruşunu sürdürüyor. Sürecin uzaması konusunda ise Türkiye'nin değil, NATO'ya üye olmak isteyen taraf olan İsveç ve Finlandiya üzerinde zaman baskısı olması gerektiği ifade ediliyor.