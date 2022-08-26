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İsveç, Finlandiya ve Türk heyetleri bugün bir araya geliyor! Terörist iadeleri masada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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İsveç, Finlandiya ve Türk heyetleri bugün bir araya geliyor! Terörist iadeleri masada

Son dakika haberine göre İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği için Türkiye ile varılan mutabakat kapsamında, bu iki ülkenin gerekli adımları atıp atmadığını takip etmek amacıyla kurulan Daimi Ortak Mekanizma ilk toplantısını bugün Finlandiya’da yapıyor.

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermek için öne sürdüğü terörle mücadeleyle ilgili şartların yerine getirilip getirilmediğini denetlemek için kurulması kararlaştırılan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilecek.

Toplantıya, Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığında bir heyet katılıyor. İsveç ve Finlandiya'nın kurulmasını önerdiği mekanizmanın ilk toplantısında terör örgütü destekçilerinin iadesi masaya yatırılacak. Öte yandan, İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmek için henüz bir adım atmadığı öğrenildi. Ankara, "Şartlarımız sağlanmadan üye olamazlar" diyerek kararlı duruşunu sürdürüyor. Sürecin uzaması konusunda ise Türkiye'nin değil, NATO'ya üye olmak isteyen taraf olan İsveç ve Finlandiya üzerinde zaman baskısı olması gerektiği ifade ediliyor.




İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÖNERİSİYLE KURULDU
NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik "üçlü mutabakat muhtırası" imzalandı.

Anlaşmada taahhüt edilen adımların hayata geçirilmesi için Türkiye, Finlandiya ve İsveç dışişleri, içişleri, adalet bakanlıkları, istihbarat servisleri ile güvenlik kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis edilmesi kararlaştırıldı. Mekanizma üçlü mutabakata ilişkin atılacak somut adımların takibini yapmak için İsveç ve Finlandiya'nın önerisiyle kuruldu. Diğer ülkelerin katılımına da açık olan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı bugün gerçekleştirilecek.



İSVEÇ VE FİNLANDİYA AĞUSTOS AYINI İSTEDİ
Türkiye, ilk toplantının temmuz ayında yapılmasını teklif etti, ancak İsveç ve Finlandiya ülkelerindeki süreçler nedeniyle toplantı için ağustos ayını işaret etti. Ankara, Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeden üyelik onayı alamayacak olan İsveç ve Finlandiya'nın ne kadar hızlı adım atarsa ittifaka o kadar hızlı üye olabileceğini ifade ediyor.

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