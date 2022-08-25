Son dakika: Malazgirt'in 951. yılı kutlamaları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Sınır ötesine operasyon sinyali
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır; dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür." dedi. "Terör örgütlerinin başını Cudi'de, Garar'da, Tendürek'te ezdik, ezmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek Suriye'ye operasyon sinyali verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaretinde konuştu.
Konuşmasında Sultan Alparslan'ı rahmetle yad ederek, kutlu zaferin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Ahlat'ın, Türk medeniyetinde "Kubbet-ül İslam" diye tarif edildiğini anımsattı.
Başkan Erdoğan, "Kıyısında kurulduğu Van Gölü'yle, batısındaki Nemrut ve doğusundaki Süphan Dağları'yla, bağrında muhafaza ettiği Selçuklu yadigarı mezarlıkları ve daha nice güzellikleriyle Ahlat, maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biridir. Avrupa'nın kendi içindeki barbarlığın zirveye ulaştığı, dini amaçlı görünen ama aslında yağma niyetli Haçlı Seferleri'yle oluk oluk kan döktüğü, doğudan batıya bir medeniyet göçünün yaşandığı çağlarda Ahlat, bölgesinin parlayan yıldızı olarak öne çıkmıştır." ifadelerini kullandı.
AHLAT'I YENİDEN İMAR VE İHYA EDİYORUZ
Ahlat'ın, asırlar boyunca Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kapının adeta muhafızı ve tasnif merkezi olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hazreti Ömer'den Sultan Alparslan'a nice büyüklerin bize mirası olan bu şehir, tıpkı Malazgirt gibi maalesef uzunca bir süre ihmal edilmiştir. Malazgirt'le birlikte Ahlat'ı da tarihi ve manevi ehemmiyetine uygun şekilde yeniden imar ve ihya ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin bir şubesini de burada inşa ederek Anadolu'yu milletimize vatan yapan ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Okçular Vakfımızın gayretleriyle sadece ecdadın mirasına sahip çıkmakla kalmıyor, nesilden nesile gururla aktarılacak bir geleneği de burada yerleştiriyoruz.
Gençlerimizin Ahlat'a ve Malazgirt'e sahip çıktıklarını gördükçe büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz, 2053 vizyonundan umudumuz artıyor. Tabii bazıları, bu bozkıra bizim ısrarla niye yatırım yaptığımızı, gençlerimizi teşvik ettiğimizi anlamıyor, anlamak istemiyor. Bu kesimlerin dünyanın dört bir yanındaki toplumların üstelik bizim gibi binlerce yıllık da değil yaşadıkları coğrafyadaki birkaç asırlık varlıklarını anlamlandırmak için icat ettikleri tarih ve kültür inşaat çabalarını hayranlıkla takip ve takdir ettiklerini biliyoruz."
MUHALEFETE: KONU AHLAT OLUNCA TAM BİR MANKURT OLUYORLAR
Ama aynı kesimlerin, "Konu Türkiye olunca, konu Anadolu olunca, konu Türk Milleti olunca, konu İslam olunca, tam bir mankurtluk tavrıyla küçümseyici, alaycı, horlayıcı bir tavır" içine girdiğini ifade eden Erdoğan, "Her ne kadar bunların kanından da olsa, imanından da, vatanımıza olan aidiyetinden de şüphe duysak da kendilerine ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğunun ve mirasçısı olunan medeniyetin kodlarının bunu gerektirdiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Evet Ahlat ve Malazgirt, geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir. Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun ebedi vatanımız olarak tescilidir. Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır. Ahlat ve Malazgirt, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren o yükselişimizin mührüdür. Ahlat ve Malazgirt, yeni nesillere sahip oldukları değerlerin ve vatanın bedelini hatırlatacak bir semboldür.
Ecdadın, gazadan gazaya koşarak inşa ettiği şanlı tarihi, merhum sosyologlarımızdan Erol Güngör şöyle anlatıyor. 'Savaşa dua ile başlanır, gülbank çekilir. Yürüyüşte ve hücumda tekbirler alınır. Çarpışma sırasında sancak dibinde ordu hafızları Fetih Suresi okur. Bu gelenek, Mohaç'ın gazilerini Malazgirt'in gazilerine, oradan da Bedir'de çarpışan iman ordusuna bağlar.' Hamdolsun bugün de askerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz, aynı inançla, aynı cesaretle Bedir'deki iman ordusuna kadar uzanan bir imanla mücadelesini yürütüyor."
HİÇ KİMSENİN KAHRAMANLARIMIZA SAYGISIZLIK ETME HAKKI YOKTUR
Alandakilere, "Dua ile tekbirle, Fetih suresiyle çıkılan kutlu bir mücadelede zaferin de muhakkak olduğuna yürekten inanıyor muyuz?" diye soran Erdoğan, "Evet" yanıtını alınca konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Elbette herkes inanmak zorunda değil. Her şey gibi iman da bir nasip meselesidir. Ama hiç kimsenin inancı ve imanıyla canları pahasına mücadele eden, alın terini ve kanını bu uğurda akıtmakta tereddüt göstermeyen kahramanlarımıza saygısızlık etme hakkı da yoktur. Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın. Çünkü bu dualar, bu tekbirler, bu salavatlar kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin, her bir ferdin istiklali ve istikbali için verilen cansiparane mücadelenin manevi zırhıdır. Sultan Alparslan, Malazgirt'te zafer kazandığında sadece Selçuklu'nun değil Rum'u, Ermeni'si, Yahudi'siyle Anadolu'daki herkesin geleceğini aydınlatan bir ışık yakmıştı. Nasıl anlatıyor şair bu destanı? 'Naramızdır bugün gök gürültüsü. Kanımızdır bugün yerin örtüsü. Gazi atlarımın nal parıltısı kılıçlarımızdır çakan şimşekler. Ya Allah bismillah, Allahuekber, Allahuekber."
BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ! HEM DE HER YERE
Biz bu ülkedeki her bir vatandaşımızın güvenliğini, huzurunu teminat altına almak için terör örgütlerinin başını ezdik, eziyoruz. Ezmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkedeki her bir insanımızın refahını yükseltmek için asırlara bedel eser ve hizmet ürettik, üretiyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz her eseri, her hizmeti işte bu anlayışla hayata geçirdik.
Hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek. Dün Fırat Kalkanı harekatımızın 6. yıldönümüydü. Sınırlarımız içinde ve ötesinde görev yapan, şehitlik mertebesine ulaşan kahraman askerlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 km derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya ilan ediyorum. Bize 'sakın ha' diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız. Bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik planlamalarına göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Kendi güvenliğimiz için çalışıyoruz. Geçmişi katliam lekeleriyle dolu olan hiçbir ülkenin Türkiye'nin adil mücadelesine söz söylemeye hakkı yoktur. Cumhur İttifakı ile geceği inşa ve ihya edeceğiz.
AHLAT SELÇUKLU MEZARLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Ahlat programı çerçevesinde ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Ahlat Selçuklu Mezarlığı sonrası 1071 Sultan Alparslan otağının kurulduğu Ahlat'taki Çarho etkinlik alanını ziyaret edecek olan Başkan Erdoğan, geceyi Ahlat'ta geçirecek.
Sonraki gün kutlamalara katılmak üzere Malazgirt'e geçecek olan Erdoğan'a MHP Lideri Devlet Bahçeli, bakanlar, kuvvet komutanları ve çok sayıda bürokrat eşlik ediyor.
951 YILLIK DESTANIN GURURU
Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin 951'inci yıldönümü nedeniyle Malazgirt Meydan Savaşı'nın kazanılmasında büyük öneme sahip Ahlat'ta zafer coşkusu yaşanıyor.
Kutlamalar 450 bin metrekare alan üzerine kurulu 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkiindeki millet bahçesinde yoğun katılımla devam ediyor.
Başkan Erdoğan'ın himayesinde Okçular Vakfı tarafından organize edilen programın ikinci gününde Ahlat Millet Bahçesi'ne gelen ziyaretçiler, 51 tematik çadırı dolaştı, güreş, atlı cirit ve atlı okçuluk gösterilerini takip etti.
Başkan Erdoğan'ın bugün Ahlat'ta katılacağı program için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı olan MHP Lideri Devlet Bahçeli bugün Bitlis Ahlat'ta, yarın da Muş Malazgirt'te olacaklar. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Bin yıl önce Sultan Alparslan burada otağ kurup milleti toplamıştı. O otağıyla ve 1071 zaferiyle Allah'a şükürler olsun bize değişmez bir yurt bıraktı. Biz de milletimizin bin yıl önceki başkentinde milletimizi ağırlayacağız" dedi.
ATLARA ÖZEL BAKIM
Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıldönümü kutlamaları kapsamında gösteri yapacak atlar, özenle bakılarak etkinliklere hazırlanıyor.Zaferin 951. yıl kutlamaları için Ankara'dan özel araçlarla Ahlat Millet Bahçesi'ndeki alana getirilen Altay Atlı Okçuluk ve Geleneksel Savaş Sanatları Spor Kulübü'ne ait atlar, burada oluşturulan tavlalarda bekletiliyor. Altay Atlı Okçuluk ve Geleneksel Savaş Sanatları Spor Kulübü Başkanı Davut Çakır, "Türkler aslında atlarla kardeş gibi olmuşlar" dedi.
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