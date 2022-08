Son dakika: Malazgirt’in 951. yılı kutlamaları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Sınır ötesine operasyon sinyali

BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ! HEM DE HER YERE

Biz bu ülkedeki her bir vatandaşımızın güvenliğini, huzurunu teminat altına almak için terör örgütlerinin başını ezdik, eziyoruz. Ezmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkedeki her bir insanımızın refahını yükseltmek için asırlara bedel eser ve hizmet ürettik, üretiyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz her eseri, her hizmeti işte bu anlayışla hayata geçirdik.

Hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek. Dün Fırat Kalkanı harekatımızın 6. yıldönümüydü. Sınırlarımız içinde ve ötesinde görev yapan, şehitlik mertebesine ulaşan kahraman askerlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 km derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya ilan ediyorum. Bize 'sakın ha' diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız. Bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik planlamalarına göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Kendi güvenliğimiz için çalışıyoruz. Geçmişi katliam lekeleriyle dolu olan hiçbir ülkenin Türkiye'nin adil mücadelesine söz söylemeye hakkı yoktur. Cumhur İttifakı ile geceği inşa ve ihya edeceğiz.