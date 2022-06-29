CHP'de dolarla milletvekili olanlar kim? CHP yine kafasını kuma gömdü
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Pomen'in Twitter hesabından Erdoğdu'nun 2 hafta önce evlendiği yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarf etti. Erdoğdu’nun yeni eşi Torun’un, eski eş Pomen ile sohbetinde “Dolarla vekil oluyorlar” sözüne vatandaşlar tepki gösterdi.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Pomen ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun hakkında söylediği sözler tepki çekmişti. Ardından Torun'un, Pomen ile sohbetinde "Dolarla vekil oluyorlar, ben 'Kadın hakları' diye g..ümü yırtıyorum, olamıyorum" sözleri gündeme düştü. Türkiye'nin gündemine oturan skandalın ardından CHP sessizliğe büründü.
CHP hiçbir açıklama yapmazken, bu açıklama kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yorum yazanlar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
İbrahim Sadık: Dolarla vekil olanlar kimler? Bu soruyu her gün soracağım size. Dolarla vekil olanları ifşa edip partiden atacak mısınız? Siz bu dolarla vekil olanları bilip sustunuz mu? CHP vekillerini paraya göre mi seçiyor?
CHP YİNE KAFASINI KUMA GÖMDÜ
Mehmet Çatlı: Türkiye bu rezaleti konuşurken, daha önce teşkilatlarında ve belediyelerinde ortaya çıkan taciz, tecavüz, yolsuzluk skandallarını örtbas eden CHP yine kafasını kuma gömdü.
Kurt Karabekir: Dolarla kimler vekil oldu? Tuba Torun nasıl CHP'ye girdi? En yüksek organa kadar kim soktu? CHP partilikten çıkmış, birileri teslim almış.
Sadık Şimşek: Halen koskoca partiden ne bir ihraç ne bir disiplin süreci adımı yok! Pesler ötesi artık.
Musa Ürün: Kemal Kılıçdaroğlu önce dolarla vekil olanları ayıklasın. PM'ye girenlerin hangi liyakatle girdiklerini. Farkında mısınız bilmiyorum ama partideki entrikalar Dallas dizisini sollamış durumda.
Anadolu 2071 Sosyal Medya Derneği Başkanı Bekir Tiryaki: Dolarla vekillik, torpille parti meclisi üyeliği! Liyakate gel vatandaş liyakate...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise diplomaları ne zaman verilecek 2022? Lise diploma sorgulaması nereden, nasıl yapılır? E-Devlet belge sorgulama ekranı...
- Mazot indirimi son dakika: Mazot ne kadar, kaç lira oldu? Mazotta indirim var mı? 29 Haziran güncel mazot, LPG, benzin fiyatları...
- İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Survivor yarı finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? 28 Haziran Survivor'da yarı finale kalan isimler kimler oldu?
- Survivor İstanbul finali ne zaman, ayın kaçında? Survivor ne zaman bitiyor 2022? 1. ödülü...
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 28 Haziran Survivor kim adaya veda etti? İşte yarı finale kalan 3 isim...
- Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor büyük final ne zaman, ödül ne kadar?
- Öğrenci affı son dakika ne zaman çıkacak 2022? Öğrenci affı kimleri kapsayacak?
- Yeni asgari ücret 6.000 TL olur mu? Formüller sıralandı, 5.363 TL şıklar arasında! TEFE-TÜFE ile net-brüt hesabı...
- LGS sonuç sorgulama ekranı: LGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? LGS sonuç tarihi açıklandı mı?
- Emekliye maaşın yanında 2.250, 2.375, 2.500 TL ödeme! Bankalar açıkladı, miktarlar güncellendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
- Engelli, dul ve yetim maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşı 8-9 Temmuz'da yatacak mı?