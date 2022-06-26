CHP’li Aykut Erdoğdu’nun eski eşi ses kaydını paylaştı! Videolu intikam... Ağza alınmayacak ifadeler

Sosyal medya siyaset gündemine de düşen bir evlilik tartışmasına sahne oldu. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde, yeni eşi Tuba Torun için kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Tartışmalar sürerken Erdoğdu, bir açıklama yaparak hastaneye kaldırılan yeni eşinden özür diledi.

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