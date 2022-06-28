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Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa edecek mi? CHP yönetiminden üstü kapalı mesaj

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Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa edecek mi? CHP yönetiminden üstü kapalı mesaj

CHP'de yaşanan kaset skandalı, partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda görüşüldü. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen sözcü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya ''istifa et'' mesajı verdi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Hafta başında siyaset gündemine, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı bir görüşmenin görüntü kayıtları bomba gibi düştü. Söz konusu görüntülerde Erdoğdu'nun eski eşine, yeni eşi Tuba Torun'u parti listesine almak için neler yaptığını anlattığı anlar büyük tepki çekti.

'DOLAR İLE VEKİL OLUYORLAR'
Daha sonra ise Tuba Torun'un bir ses kaydı ortaya çıktı. Torun'un da bu kaydında CHP'lilerin dolar ile milletvekili olduklarını söylediği bölüm dikkat çekti. Bu yaşananların ardından CHP'nin iki isim için nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu.

İSTİFALARI İSTENDİ
Konuya dair harekete geçen CHP yönetimi, Aykut Erdoğdu ve eşinin partiden istifalarını istedi.

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