Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa edecek mi? CHP yönetiminden üstü kapalı mesaj
CHP'de yaşanan kaset skandalı, partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda görüşüldü. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen sözcü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya ''istifa et'' mesajı verdi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Hafta başında siyaset gündemine, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı bir görüşmenin görüntü kayıtları bomba gibi düştü. Söz konusu görüntülerde Erdoğdu'nun eski eşine, yeni eşi Tuba Torun'u parti listesine almak için neler yaptığını anlattığı anlar büyük tepki çekti.
'DOLAR İLE VEKİL OLUYORLAR'
Daha sonra ise Tuba Torun'un bir ses kaydı ortaya çıktı. Torun'un da bu kaydında CHP'lilerin dolar ile milletvekili olduklarını söylediği bölüm dikkat çekti. Bu yaşananların ardından CHP'nin iki isim için nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu.
İSTİFALARI İSTENDİ
Konuya dair harekete geçen CHP yönetimi, Aykut Erdoğdu ve eşinin partiden istifalarını istedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AUZEF bütünleme (telafi) sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman? Cüneyt Arkın'ın cenaze namazı hangi camide kılınacak, nereye defnedilecek?
- Asgari ücrette rakam ortaya çıktı! 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller
- 52 santimetre genişliğinde 2 kilogram ağırlığında! Satmaktan vazgeçip sergilemeye karar verdi
- Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi...
- Memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?
- Son dakika: Akaryakıt indirimi var mı? Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları
- Beklenen açıklama: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman?
- LGS sonuçları için MEB'den müjdeli açıklama: 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman?
- KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor?
- LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS sınav sonuç sorgulama ekranı...
- NATO görüşmesi ne zaman, ayın kaçında? NATO görüşmesi hangi tarihte, nerede yapılacak?