Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun istifa edecek mi? CHP yönetiminden üstü kapalı mesaj

'DOLAR İLE VEKİL OLUYORLAR'

Daha sonra ise Tuba Torun'un bir ses kaydı ortaya çıktı. Torun'un da bu kaydında CHP'lilerin dolar ile milletvekili olduklarını söylediği bölüm dikkat çekti. Bu yaşananların ardından CHP'nin iki isim için nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu.

İSTİFALARI İSTENDİ

Konuya dair harekete geçen CHP yönetimi, Aykut Erdoğdu ve eşinin partiden istifalarını istedi.