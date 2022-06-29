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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi!

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Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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